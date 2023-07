Asciugatrice, ecco la guida per sceglierla correttamente: non farti fregare

Mai come oggi il caro energia ha colpito il territorio italiano e più in generale il territorio europeo, mettendo a repentaglio l’intero continente.

Il tutto è iniziato all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze sul piano economico e (soprattutto) energetico. Prima di tutto ricordiamo l’aumento incontrollato che abbiamo registrato a livello dei prodotti alimentari, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo il rialzo incontrollato a livello dell’energia elettrica e del gas metano, che ha portato anch’esso a non poche conseguenze. Basti pensare ad esempio alle principali compagnie fornitrici d’energia, che sono state praticamente messe in ginocchio e costrette come diretta conseguenza ad aumentare il prezzo delle relative bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere e scompiglio tra la popolazione in generale di tutto il continente europeo.

Malgrado tutta questa situazione drammatica che divampa in tutta Europa, ancor oggi facciamo un largo uso degli elettrodomestici, che assolvono alle più disparate funzioni e mansioni della vita quotidiana, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia dei nostri vestiti che indossiamo quotidianamente.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi e variegati gli elettrodomestici di cui facciamo quotidianamente uso.

Guida all’acquisto

Oggi nella fattispecie andremo a concentrarci sull’asciugatrice, un elettrodomestico che è diventato indubbiamente importante nel corso degli ultimi anni e di cui se ne sta facendo un utilizzo sempre più intensivo. È bene però scegliere correttamente il modello della asciugatrice maggiormente adatto alle nostre esigenze: scopriamo i parametri principali. Il nostro consiglio principale è quello di prediligere asciugatrici a pompa di calore, che si basano su una tecnologia completamente moderna, che permette di riscaldare l’aria a compressione che sarà poi immessa direttamente all’interno del cestello, portando in men che non si dica a vestiti completamente asciutti.

Un’altra categoria di asciugatrici molto valide sono le asciugatrici a condensazione, in cui troviamo invece la presenza di un condensatore interno che permette al vapore di essere successivamente raccolto all’interno di un serbatoio, senza la necessità di attaccare l’asciugatrice all’acqua, in questo caso.

Ricordatevi infine di scegliere un’asciugatrice ad alta classe d’efficienza energetica, dal momento che questa permetterà di ridurre i consumi e conseguentemente avere bollette più leggere.