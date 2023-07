Vestiti, dopo che li hai lavati risolvi così: si asciugano in pochissimo a costo zero

Il periodo che stiamo vivendo non è di certo tra i più floridi e favorevoli, dal punto di vista economico e soprattutto energetico, con diverse conseguenze.

Tutto è cominciato all’incirca poco più di un anno fa, in concomitanza con quelli che furono i primi conflitti avvenuti in Ucraina, che hanno portato chiaramente a delle conseguenze sul lato economico ed energetico. Primo tra tutti ricordiamo le problematiche legate al settore alimentare: diversi prodotti come l’olio di semi di arachidi e la farina, per esempio, hanno subito dei rialzi che non erano mai avvenuti prima (diventando talaltro difficili per quanto riguarda la reperibilità), portando ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo aggiungiamo il rialzo incontrollato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, vale a dire rispettivamente elettrica e del gas metano. che hanno portato non pochi grattacapi. Le principali compagnie fornitrici d’energia, infatti (tra cui Enel Energia ad esempio, nel caso del territorio italiano) a seguito di tali rialzi sono state praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, portando non pochi problemi per tutti i cittadini europei che già si trovavano in seria difficoltà nel pagamento delle sopracitate.

In questo clima per nulla semplice, fortunatamente l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato celere e immediato.

Nel caso più specifico del governo italiano, tanto per fare un esempio, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo mensile delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati spesso e volentieri da un’alta classe d’efficienza energetica, che permette loro di abbattere sensibilmente i costi.

Accorgimenti utili

Nonostante tutti questi preziosi aiuti da parte dello stato e delle regioni, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile a tal proposito.

In particolare oggi ci concentreremo sui panni, fornendovi un metodo per asciugarli più rapidamente, e conseguentemente impiegare meno energia elettrica del previsto. La soluzione migliore in tal senso è rappresentata dallo stendino: vi consigliamo ovviamente di posizionarlo nel luogo meno umido possibile della vostra abitazione domestica, in modo tale da asciugare gli indumenti rapidamente.

Nel caso dei freddi mesi invernali, invece, il nostro consiglio è di riporre i vostri indumenti in corrispondenza della superficie di termosifoni o stufe, in modo tale da sfruttare il calore generato da essi, risparmiando sull’utilizzo di un’asciugatrice.