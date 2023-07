Metti il sale sull’asse da stiro | Il consiglio che ti svolta la vita

Il caro energia sta dilagando in tutta Italia e in generale in Europa, mettendo a repentaglio tutto il continente europeo.

Tutto è cominciato all’incirca un anno fa, all’esordio dei conflitti in Ucraina, che hanno mutato le carte in tavola sull’intero continente, purtroppo in senso negativo. I conflitti hanno determinato prima di tutto un rialzo dei prodotti alimentari, come è accaduto per esempio per l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno raggiunto dei prezzi mai visti sinora.

A questo si è poi aggiunto il rialzo incontrollato a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno chiaramente scatenato delle conseguenze. Le principali compagnie fornitrici (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) si sono ritrovate ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco malcontento a livello della popolazione europea in generale.

Nonostante il caro energia che dilaga e galoppa ormai da mesi e mesi su tutto il territorio europeo, facciamo ancor oggi un uso intensivo e deciso degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, ferro da stiro, frigorifero e chi ne ha più me metta, sono davvero innumerevoli gli elettrodomestici di cui facciamo uso per assolvere alle più comuni mansioni dell’attività quotidiana, quali ad esempio la preparazione dei pasti, fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti.

In particolare oggi vi forniremo alcuni consigli e accorgimenti utili in merito all’utilizzo dell’asse da stiro, che utilizziamo proprio per stirare al meglio gli indumenti che indosseremo nel corso dei prossimi giorni: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Consigli utili

Capita spesso che, in corrispondenza dell’asse da stiro, si presentino delle spiacevoli macchie nere di bruciato, conseguenti all’utilizzo continuo e frequente dell’asse da stiro stessa. Non preoccupatevi, in questo caso la soluzione è presto rappresentata semplicemente da una manciata di sale, che servirà a pulire l’asse del ferro da stiro dalle spiacevoli incrostazioni.

Sarà sufficiente armarvi di un foglietto d’alluminio, al di sopra del quale posizionare del sale grosso, per poi passare innumerevoli volte il ferro da stiro. Fate attenzione a usare il sale grosso, o in alternativa è possibile comunque utilizzare il salgemma, conosciuto anche come sale marino integrale. Nel caso in cui non abbiate a disposizione il foglio d’alluminio, sarà sufficiente anche un semplice foglio di carta di giornale, che verrà piegato in modo da risultare più resistente.

Fate attenzione però alle temperature elevate del ferro da stiro, dal momento che posizionandovi oggetti sulla sua superficie, questi potrebbero eventualmente sciogliersi, portando al deterioramento totale dell’oggetto in questione.