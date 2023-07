Condizionatore, ti sfonda in bolletta se non fai questo: ti basta fare così per risparmiare veramente

Il periodo che stiamo vivendo è innegabilmente caratterizzato da grandi difficoltà economiche ed energetiche, che hanno interessato rispettivamente il territorio italiano e in generale il territorio europeo, diffondendosi a macchia d’olio in modo graduale ma progressivo.

Tutto ciò lo dobbiamo in gran parte ai conflitti che sono scoppiati in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono riflettute sul panorama europeo nel corso dei successivi mesi a venire. Pensiamo ad esempio all’aumento incontrollato a livello dei prodotti alimentari, anche quelli apparentemente più semplici e facilmente reperibili, tra cui l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare intero.

Successivamente abbiamo registrato numerose conseguenze dal punto di vista del settore energetico, con il rialzo incontrollato rispettivamente del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Tali aumenti in particolare hanno praticamente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco disagio e malessere tra la popolazione europea in generale.

In questo clima per nulla facile e semplice, fortunatamente l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato celere e immediato. Nel caso più specifico del governo italiano ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili e dei loro relativi consumi, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che consente loro di risparmiare sui consumi e di conseguenza avere risparmi significativi alla fine del mese.

Consigli utili

Malgrado tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane che si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, rischiando tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che abbiamo di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare: scopriamo insieme di cosa si tratta.

In particolare oggi ci concentreremo sul condizionatore, un elettrodomestico indubbiamente necessario di questi tempi, con il caldo che incombe su tutta Italia. Uno dei primi consigli a tal proposito è quello di scegliere con oculatezza e buon senso la potenza da erogare in proporzione alla dimensione della vostra stanza che andrete a refrigerare: già in questo modo i consumi si abbasseranno drasticamente.

Ricordatevi anche di non sottovalutare in alcun caso la manutenzione e la relativa pulizia dei filtri, dal momento che un filtro ostruito può influire sensibilmente sulla funzionalità del condizionatore stesso.