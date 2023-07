Carta stagnola sul telecomando: il trucco infallibile

Ad oggi facciamo un grande uso dei dispositivi elettronici, che trovano largo impiego all’interno dell’ambiente domestico.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, televisione, frigorifero, lavatrice, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso per assolvere alle nostre mansioni della vita quotidiana, dalla preparazione degli alimenti fino al lavaggio e alla pulizia dei nostri indumenti, fino ad arrivare ovviamente ai dispositivi più tecnologici.

In particolare oggi ci focalizzeremo sulle smart TV, ovvero dispositivi che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, ponendo un particolare focus sui telecomandi delle televisioni in questione. È infatti possibile foderare il telecomando (così come anche altri oggetti presenti in casa, quali ad esempio le chiavi), che utilizziamo quotidianamente ogni giorno per passare da un canale all’altro, o per aprire le applicazioni della nostra smart TV.

Capita spesso e volentieri che il telecomando della propria TV possa scaricarsi, a causa ovviamente delle pile scariche che influenzano il suo funzionamento e lo compromettono. Chiaramente la prima cosa a cui pensare in questi casi è quello di ricorrere a delle pile nuove, che possano sostituire senza problemi le pile precedentemente scaricate.

In questo caso il formato consigliato è quello delle pile AA, che possono supplire senza problemi. Nel caso in cui non avessimo a disposizione delle pile AA, non preoccupatevi dal momento che c’è una soluzione a tutto: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Accorgimenti utili

Nell’eventualità in cui avessimo a disposizione le batterie più piccole, abbiamo a disposizione un semplice metodo per utilizzarle a tal proposito: basta infatti far uso della carta d’allumino, che andrà conseguentemente appallottolata in corrispondenza dell’estremità della batteria AAA, in modo tale da creare il giusto contatto con il telecomando stesso. Dal momento che si tratta di un vero e proprio conduttore elettrico, questo consentirà di terminare il processo di alimentazione, facendo tornare il nostro telecomando completamente operativo, come era un tempo.

La carta stagnola può inoltre essere applicata in corrispondenza delle chiavi, come dicevamo prima. Molti ladri e truffatori al giorno d’oggi fanno uso delle chiavi per rubare la macchina, captando proprio il segnale emesso dalle chiavi stesse.

Foderando le chiavi con la carta d’alluminio (così come abbiamo fatto per il telecomando) riusciamo a isolare e rendere stagno questo contatto, evitando che insorgano pericoli futuri che potrebbero compromettere la sicurezza della macchina stessa in un futuro più o meno prossimo.