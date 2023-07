Barbecue, in 3 minuti lo pulisci così: ti bastano questi 2 ingredienti che hai già in casa

Una breve e semplice guida per pulire il vostro barbecue con prodotti naturali come aceto, sale, bicarbonato e limone, senza usare prodotti chimici.

Pulire il barbecue con aceto e sale è un metodo naturale ed efficace per rimuovere lo sporco e i residui di cibo dalla griglia. Questi due ingredienti hanno proprietà antibatteriche e sgrassanti, che aiutano a igienizzare e lucidare la superficie senza danneggiarla. In questo articolo vi spieghiamo come pulire il barbecue con aceto e sale in pochi passi.

Il primo passo è quello di rimuovere le parti smontabili del barbecue, come la griglia, il coperchio e il vassoio raccogli grasso. Queste parti vanno lavate separatamente con acqua calda e detersivo per piatti, sfregando bene con una spugna o una spazzola. Se ci sono incrostazioni difficili da togliere, potete lasciare le parti in ammollo in una soluzione di acqua e aceto per qualche ora.

Il secondo passo è quello di preparare la soluzione di aceto e sale. Per farlo, avrete bisogno di una bottiglia spray vuota, di aceto bianco e di sale grosso. Riempite la bottiglia per metà con aceto e aggiungete due cucchiai di sale. Agitate bene la bottiglia per far sciogliere il sale e ottenere una soluzione omogenea.

Il terzo passo è quello di spruzzare la soluzione di aceto e sale sulla parte interna del barbecue, coprendo bene tutta la superficie. Lasciate agire la soluzione per almeno 15 minuti, in modo che possa sciogliere lo sporco e il grasso. Poi, usate una spugna o una spazzola per strofinare bene il barbecue, insistendo sulle zone più sporche. Infine, risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido.

Bastano pochi e semplici passi

Il quarto passo è quello di rimontare le parti del barbecue e di lucidare la parte esterna con un panno imbevuto di aceto. Questo vi aiuterà a dare lucentezza al metallo e a prevenire la formazione di ruggine. Se il vostro barbecue ha delle parti in legno, potete lucidarle con un panno imbevuto di olio vegetale. Seguendo questi semplici passi, potrete pulire il vostro barbecue in modo naturale ed efficace, senza usare prodotti chimici aggressivi.

Altri prodotti naturali possono essere bicarbonato e limone. Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per pulire il barbecue, grazie alle sue proprietà sgrassanti e disinfettanti. Basta spolverare un po’ di bicarbonato sulla griglia e lasciarlo agire per qualche minuto, poi strofinare con una spugna umida e risciacquare con acqua.

Il limone è un altro prodotto naturale che aiuta a pulire il barbecue, sfruttando la sua azione anticalcare e antibatterica. Si può tagliare un limone a metà e strofinarlo sulla griglia, oppure spremere il succo di limone in una ciotola e immergervi la griglia per qualche ora, poi sciacquare con acqua.