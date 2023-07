Whatsapp, torna la funzione clamorosa: tutta Italia la stava aspettando

Sono stati davvero tanti i passi in avanti che abbiamo registrato a livello tecnologico, avvenuti in particolar modo nel corso degli ultimi vent’anni circa.

All’interno di questo progresso tecnologico enorme che non ha per niente accennato a fermarsi, sicuramente un ruolo centrale è stato svolto da niente poco di meno che internet, la quale si è diffusa in maniera sempre più capillare, diventando prima uno standard con l’ADSL e poi diffondendosi ulteriormente con la fibra ottica.

Tra tutti i progressi tecnologici che abbiamo registrato ricordiamo in particolar modo l’introduzione dei social network, capitanati in questo caso dai più grandi come Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e via dicendo.

Oltre a questo ricordiamo in particolar modo poi l’avvento degli smartphone, che hanno decisamente cambiato le nostre vite, nel bene e nel male rispettivamente. Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, maggiormente adatti a chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti a chi si accontenta senza avere particolari aspettative in termini di potenza del processore e qualità del sensore della fotocamera.

In particolare ci focalizzeremo sugli smartphone, dato che tra le altre cose hanno apportato un’importante rivoluzione nel mondo della messaggistica istantanea, soppiantando a tutti gli effetti quello che era il sistema in voga fino ad allora, rappresentato rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

Aggiornamenti in arrivo

Fondamentali in tal senso sono state rispettivamente le applicazioni WhatsApp, nata originariamente a pagamento e divenuta gratuita solo in un secondo momento, seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza da cui partire, riuscendo anche in questo caso a conquistare il cuore di milioni e milioni di utenti in tutto il mondo.

Nella fattispecie oggi ci concentreremo su WhatsApp, illustrandovi una funzione davvero clamorosa che è tornata da poco: scopriamo insieme di cosa si tratta. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare il nostro account WhatsApp su un secondo smartphone, in questo caso rappresentato dall’iPhone. Ricordiamo c he oltre a questo WhatsApp concede la possibilità di utilizzare il proprio notebook per condividere l’account, in maniera tale da ricevere le notizie su un secondo dispositivo, in modo assolutamente comodo e semplice.

Non ci resta a questo punto che attendere le future novità, che arriveranno su WhatsApp nel corso dei prossimi mesi.