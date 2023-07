Trucco della ciabatta, dimezza immediatamente la bolletta: tutte le famiglie salve

D’ora in poi utilizzate una ciabatta elettrica per risparmiare energia preziosa, e per evitare che i vostri dispositivi rimangano inutilmente in stand-by.

L’energia elettrica è una risorsa preziosa e limitata, che ha un impatto ambientale e economico. Per ridurre i consumi e le emissioni di CO2, è importante adottare delle buone pratiche di efficienza energetica. Una di queste è l’uso della ciabatta elettrica, un dispositivo che permette di collegare più apparecchi alla stessa presa e di spegnerli tutti con un solo interruttore.

La ciabatta elettrica ha diversi vantaggi: evita lo spreco di energia causato dagli apparecchi in standby, che continuano a consumare anche quando sono spenti. Si stima che lo standby sia responsabile del 10-15% dei consumi domestici di energia elettrica; protegge gli apparecchi da eventuali sovratensioni o sbalzi di corrente, che possono danneggiarli o ridurne la durata; consente di ottimizzare lo spazio e l’ordine, evitando il groviglio di cavi e prese.

Per sfruttare al meglio la ciabatta elettrica, è bene seguire alcune raccomandazioni: scegliere una ciabatta di qualità, certificata e conforme alle norme di sicurezza. Verificare che abbia una potenza adeguata al numero e al tipo di apparecchi collegati; non sovraccaricare la ciabatta con troppi apparecchi o con quelli che hanno un alto consumo, come asciugacapelli, ferri da stiro o forni elettrici. In caso contrario, si rischia di surriscaldare la ciabatta o di causare un cortocircuito.

Inoltre, spegnere la ciabatta quando non si usano gli apparecchi collegati, soprattutto prima di andare a dormire o di uscire di casa. In questo modo si evita il consumo inutile di energia e si aumenta la sicurezza. Infine, posizionare la ciabatta in un luogo accessibile, asciutto e ventilato. Evitare di coprirla con tappeti, tende o mobili, che potrebbero ostacolare il raffreddamento o favorire l’accumulo di polvere.

Utile, semplice ed efficace

L’uso della ciabatta elettrica è una soluzione semplice ed efficace per risparmiare energia elettrica e contribuire alla tutela dell’ambiente. Si tratta di un gesto responsabile che può fare la differenza nel bilancio energetico della propria casa e del pianeta.

Il risparmio energetico è una pratica fondamentale per la tutela dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di gas serra. Risparmiare energia significa consumare meno risorse naturali, come il petrolio, il carbone e il gas, che sono fonti non rinnovabili e che contribuiscono al riscaldamento globale. Risparmiare energia significa anche risparmiare denaro, in quanto si riducono le bollette elettriche e del riscaldamento.

Esistono diverse strategie per risparmiare energia a favore dell’ambiente, sia a livello individuale che collettivo. Alcune di queste sono: utilizzare lampadine a basso consumo o a LED, che durano più a lungo e consumano meno elettricità; oppure sfruttare al massimo la luce naturale, evitando di accendere le luci quando non sono necessarie.