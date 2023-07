Postemobile, l’offerta è enorme: 4€ e hai qualsiasi cosa

PosteMobile ‘sgancia’ un’offerta bomba, una chicca da non perdere assolutamente. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Le Poste; un’istituzione antiquata, vecchia, irrimediabilmente legata al passato. Lo stereotipo viene spesso affibbiato alle Poste, ma di tratta per l’appunto solo di una cattiva nomea, senza reale aderenza coi fatti. In realtà le Poste sono un’istituzione tra le più attive nel paese; dinamiche, al passo coi tempi, digitali & innovative.

Le Poste oramai sono una banca vera e propria, con assicurazioni, offerte per start up e rampanti imprenditori e addirittura offerte di telefonia mobile. Basti pensare che la tanto vituperata Postepay ha ormai versioni con Iban e addirittura versioni per piccoli e medii imprenditori.

PosteMobile infatti sta riscuotendo un notevole successo tra pensionati e studenti; e generalmente chi non ha grandi disponibilità di denaro e desidera un abbonamento telefonico tranquillo, senza offerte ‘urlate’ e costi eccessivi.

Ma perché scegliere le Poste, argomenterete. Innanzitutto, a differenza di Vodafone & compagnia bella, le Poste sono presenti in maniera ubiqua; non importa dove vi troviate, un ufficio delle Poste e l’immancabile Postamat saranno sempre presenti. Anche i più piccoli paesini hanno una Posta centrale; e nelle grandi città italiane vi sono più Postamat che ATM. Anche l’assistenza ha fatto passi da gigante, con un supporto irrobustito dall’intelligenza artificiale e da un attivismo sui Social lodevole.

Le offerte irresistibili delle Poste: una potenza nascosta

Ma perché PosteMobile, vi chiederete ancora. Le Poste offrono una molteplicità di offerte notevoli, l’una più attraente dell’altra. Niente di comparabile alle grandi compagnie, ma per chi ha un budget ridotto sono offerte ottime. Le Poste sono, ammettiamolo, ‘umili’; le proprie offerte sono indirizzate a persone in difficoltà e squattrinati. Un’attenzione agli ultimi assente nelle grandi compagnie telefoniche quali Vodafone, Tim, Wind 3, ecc ecc

La tripletta di offerte più conveniente è ‘Creami Extra Wow‘ che presenta tre diversi livelli sostanzialmente a seconda dell’offerta di GB per Internet. Tutti e tre però hanno l’indubbio vantaggio di offrire chiamate ed SMS gratuiti.

E infine, ecco l’offerta irresistibile: PosteMobile Super 20 offre 4 euro mensili e 20 giga da spendere online, una ‘combo’ pressoché irresistibile. Indirizzata principalmente a chi naviga online e non usa molto SMS e chiamate, si tratta di un’offerta da valutare con attenzione, perché ‘a consumo’, ma certo di grande interesse. Dopotutto è meno di quanto spenderemmo per un cappuccino al bar, traslato ad un mese intero.