Pannelli fotovoltaici, il rischio è tutto qua: puoi morire se li hai attaccati così

Pannelli fotovoltaici e incendi estivi. Esiste una correlazione, o comunque un pericolo se li abbiamo installati? Vediamoci più chiaro.

I pannelli fotovoltaici sono una fonte di energia rinnovabile e pulita, che consente di ridurre le emissioni di gas serra e di risparmiare sulla bolletta elettrica. Tuttavia, come ogni impianto elettrico, i pannelli fotovoltaici possono presentare dei rischi di incendio, soprattutto durante i mesi estivi, quando le temperature sono più alte e la vegetazione è più secca.

I principali fattori che possono causare un incendio da pannello fotovoltaico sono: un difetto di fabbricazione o di installazione, che può provocare un cortocircuito o un surriscaldamento dei componenti; un danneggiamento accidentale o doloso, che può esporre i cavi o le celle a contatti indesiderati o a agenti atmosferici.

È bene anche preoccuparsi si una manutenzione insufficiente o inadeguata, che può favorire l’accumulo di polvere, foglie, rami o altri materiali infiammabili sulle superfici dei pannelli; una scarsa protezione contro i fulmini, che possono colpire direttamente o indirettamente i pannelli e innescare un arco elettrico.

Per prevenire il rischio di incendio da pannello fotovoltaico, è importante seguire alcune buone pratiche, tra cui: scegliere pannelli fotovoltaici certificati e garantiti da produttori affidabili e qualificati; affidarsi a installatori professionali e autorizzati, che seguano le norme tecniche e di sicurezza vigenti; effettuare controlli periodici e manutenzioni regolari dell’impianto, verificando lo stato dei cavi, dei connettori, degli inverter e degli altri componenti.

Necessari alcuni accorgimenti

Inoltre, pulire i pannelli fotovoltaici da eventuali detriti o sporcizia, evitando l’uso di prodotti chimici o abrasivi che potrebbero danneggiarli; installare dispositivi di protezione contro i sovraccarichi, le sovratensioni e i fulmini, come interruttori differenziali, fusibili e parafulmini; rispettare le distanze di sicurezza tra i pannelli fotovoltaici e le strutture circostanti, come tetti, alberi o edifici. Infine, segnalare tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi anomalia o danno rilevato sull’impianto.

Seguendo queste semplici accortezze, è possibile godere dei benefici dei pannelli fotovoltaici senza incorrere in pericoli per la propria sicurezza e quella degli altri. I pannelli fotovoltaici sono una soluzione ecologica ed economica per produrre energia elettrica, ma richiedono una corretta gestione e una costante vigilanza per evitare incidenti indesiderati.

I pannelli fotovoltaici sono dispositivi che trasformano l’energia solare in energia elettrica. Questa tecnologia è una fonte di energia rinnovabile, pulita e sostenibile, che contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a combattere i cambiamenti climatici. I pannelli fotovoltaici sono costituiti da celle solari, che sono elementi semiconduttori in grado di assorbire la luce solare e di generare una corrente elettrica. I pannelli fotovoltaici possono essere installati su tetti, facciate, terreni o altre superfici esposte al sole.