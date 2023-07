Cellulare carico completamente senza corrente: ti basta metterlo in questa posizione

Come avere il cellulare sempre carico? E come farlo risparmiando sul caro energia? Ecco le soluzioni.

Terminerà mai il caro energia? I prezzi per l’elettricità e il gas sono scesi, è vero; tuttavia ciò è avvenuto massicciamente a favore delle piccole e medio imprese, senza coinvolgere la cittadinanza. Qui, complice l’inflazione, i prezzi hanno continuato a salire; in percentuale minore, si potrebbe argomentare, è vero. Eppure hanno continuato inesausti a farlo, mettendo in difficoltà chi ha paghe fisse, ancorate a contratti collettivi fermi a decenni or sono o frutto di accordi ‘pirata’.

Certamente la situazione si è aggravata anche a causa della decisione di togliere qualsiasi ‘bonus energia’; addio emergenza, benvenuta povertà, verrebbe spontaneo scrivere. Per molte famiglie con figli che galleggiavano appena sopra la soglia della povertà o per tanti pensionati con 500 euro o poco più con cui sopravvivere ogni mese che passa la situazione era da tempo drammatica, rimuovere ogni residuo aiuto è stato letale.

Come risparmiare sul caro energia per quanto concerne il cellulare? Dopotutto è una componente fondamentale della nostra vita e rimanere col cellulare scarico spaventa tanti, se non tantissimi. Però i cellulari consumano e consumano tanto e in tempi di caro energia questo è un problema.

La prima soluzione è utilizzare un carica batterie alimentate ad energia solare. La ricarica è dannatamente lenta, però ehi! Il sole è gratis. Il carica batterie utilizza mini pannelli solari per trasformare i raggi del sole in elettricità. Economico e green.

Come ricaricare gratis il cellulare: un colpo mortale alla bolletta

La seconda soluzione consiste nell’utilizzare un carica batterie a manovella. Come con le auto di Stanlio & Ollio basta girare la manovella e, con lentezza forse un po’ esasperante, il cellulare viene ricaricato con la pura forza manuale. Pesante e difficoltoso da fare ogni giorno; epperò un’ottima soluzione in caso di emergenza. E nuovamente di tratta di pura attività fisica, gratis.

Una terza soluzione consiste nell’utilizzare il caricabatterie dell’auto; lo si connette col classico spinotto e lo si lascia in carica sino a quando il motore è in funzione. Naturalmente non ha proprio alcun senso accendere l’auto per ricaricare il cellulare, sarebbe uno spreco di benzina ed un orrido esempio di inquinamento. Però immaginiamo di recarci in gita e, invece di ricaricare il cellulare a casa, lo colleghiamo all’auto durante il tragitto. Doppio risparmio, di tempo e di energia. Dopotutto il motore era già acceso.

Naturalmente c’è anche un’opzione banale, ovvero usare una power bank. Una batteria esterna connessa al cellulare, onde avere una ricarica pronta. Naturalmente qui il risparmio non c’è.