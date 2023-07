Caldo afoso, questo consiglio ti salva: se usi questo trucco vivi fresco e spegni l’aria condizionata

Il periodo che stiamo attraversando non è di certo dei più semplici, da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

Tutta questa tragica situazione è incominciata all’incirca un anno fa o poco più, più precisamente in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola, portando a delle conseguenze rilevanti che si sono riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

In primis ricordiamo le conseguenze a livello alimentare, con dei rialzi mai visti prima d’ora anche per prodotti apparentemente più facilmente reperibili quali ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato a scaturire una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo ci aggiungiamo poi i rialzi e gli aumenti incontrollati anche per quel che riguarda l’energia elettrica e il gas metano, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola. Le principali compagnie fornitrici d’energia, infatti, sono state praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando non poco malessere e disagio a livello della popolazione europea in generale.

In questo clima per nulla semplice (anzi, molto difficile e impervio, a dirla tutta) l’azione delle principali nazioni europee e dei loro relativi governi è stata onorevole e di valore, con diversi provvedimenti atti proprio a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Citando ad esempio il caso italiano, ovviamente, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, che equivale a una cifra che si può detrarre senza problemi dalla somma delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le detrazioni previste e volte a finalizzare (nonché incentivare, ovviamente) l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Consigli utili

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che permette loro di risparmiare cifre significative alla fine del mese. Nonostante tutti questi importanti e preziosi aiuti da parte dello stato, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da risparmiare sulle bollette.

Nella fattispecie ci concentreremo sul condizionatore e sul suo utilizzo, soprattutto nel corso di questi ultimi mesi. In particolare si può evitare a volte l’utilizzo del condizionatore, ad esempio chiudendo le porte e le persiane del proprio ambiente domestico: questo è sicuramente il primo consiglio, dal momento che già circa il 30% del calore totale è in grado di filtrare attraverso le finestre.

Oltre a questo ricordatevi di ventilare sempre durante le prime ore del mattino, aprendo le finestre (nelle ore che saranno conseguentemente più fresche) così da arieggiare l’intero ambiente di casa. L’ultimo consiglio riguarda l’utilizzo dei tessuti: in particolare armatevi di trapunte sottili (o eventualmente di lini) dal momento che riescono a traspirare di gran lunga di più rispetto ad altri tessuti, con tutto ciò che ne consegue in termini di freschezza.