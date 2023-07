Telegram, arriva il trucco che ti cambierà la vita: nessuno vedrà più nulla

Nel corso di tutti questi anni abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico che, volenti o nolenti, hanno inevitabilmente cambiato e impattato sensibilmente sulle nostre vite quotidiane.

La prima cosa che ci viene da pensare quando parliamo di progresso tecnologico è indubbiamente internet, che è riuscita a farsi strada nelle case di milioni e milioni di italiani, prima con la connessione ADSL e in un secondo momento con la connessione a fibra ottica, riuscendo così a diventare ancor più veloce e performante in termini di download e upload.

Nella fattispecie l’avvento di internet ha permesso per esempio l’arrivo dei più celebri social network come ad esempio Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani degli ultimi anni, che nel bene o nel male hanno anche modificato il nostro modo di intendere e vivere la fruizione dei mass media, con un avvicinamento sempre più intenso in direzione delle cosiddette “notizie in tempo reale”, garantite proprio dalla presenza dei social network su larga scala.

Oltre a questo, internet ha permesso l’arrivo degli smartphone, che hanno fatto capolino sul mercato globale ormai più di dieci anni fa, riuscendo nel giro di poco tempo a conquistare milioni e milioni (per non dire miliardi, ormai al giorno d’oggi) di utenti e consumatori in tutto il mondo, con decine e decine di modelli in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di clientela.

È proprio nel panorama degli smartphone che si è inserita a gamba tesa una delle principali innovazioni dell’ultimo periodo, rappresentata dalle app di messaggistica istantanea, che nel giro di poco tempo sono riuscite a soppiantare i vecchi sistemi di telecomunicazione, rappresentati rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i messaggi multimediali.

Il trucco di Telegram

In tal senso ricordiamo soprattutto WhatsApp, che nel giro di pochi anni ha conquistato milioni e milioni di utenti in tutto il mondo, seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza da cui partire e conquistare anch’essa milioni di utenti a livello globale.

Oggi ci concentreremo su Telegram, dal momento che esiste un trucco che vi cambierà letteralmente la vita: scopriamo insieme di cosa si tratta. Parliamo chiaramente della funzione “Chat segreta“, che è possibile instaurare ed aprire con ogni nostro contatto presente in rubrica: la funzione chat segreta permette infatti di mantenere le informazioni riservate e i dati sensibili, con una maggior sicurezza rispetto ai protocolli standard di WhatsApp.

Un altro punto a vantaggio della chat segreta consiste nel fatto che si elimini da sola nel giro di 24 ore, rendendo così ancor più sicure le conversazioni avute precedentemente sulla piattaforma.