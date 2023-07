Fotovoltaico, finalmente puoi averlo a 2 spicci: addio spese di corrente

Ci ritroviamo ormai da più di un anno nel bel mezzo di una crisi energetica che ha coinvolto non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

Tutto questo è cominciato all’incirca poco più di un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti avvenuti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola sl piano economico ed energetico, diffondendosi a macchia d’olio sull’intero continente.

Pensiamo in primis all’aumento incontrollato del costo dei prodotti alimentari, primi tra tutti le farine raffinate e l’olio di semi di arachidi che un tempo erano facilmente reperibili, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questa crisi del settore alimentare si è poi aggiunta la crisi concomitante nel settore dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e di gas metano. Sono stati proprio i rialzi del costo dell’energia infatti a mettere praticamente in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, tra cui Enel Energia nel caso del territorio italiano, che si sono trovate praticamente costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando non poco malcontento e malessere tra la popolazione europea in generale. Per fortuna nulla possiamo dire in merito alle principali nazioni europee e i loro relativi governi, che si sono mossi immediatamente in tal senso attuando diversi provvedimenti volti a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette, così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali sono caratterizzati spesso e volentieri da un’alta classe d’efficienza energetica. Questo in particolare permette loro di risparmiare cifre significative rispetto agli elettrodomestici di un tempo, portando a bollette più leggere.

Consigli utili

Malgrado tutti questi aiuti da parte dello stato e delle regioni, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e che talvolta faticano ad arrivare alla fine del mese. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio che potrebbe risultarvi sicuramente utile in un’ottica di risparmio sul lungo periodo.

La soluzione in questi casi è rappresentata in particolare dall’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica. Grazie al Superbonus 110%, infatti, è possibile ottenerlo e installarlo all’interno del proprio ambiente di casa con un rimborso pressoché totale rispetto ai costi di realizzazione.

Così facendo, è possibile avere sempre a disposizione un’ottima fonte di energia alternativa, che soprattutto non inquina rispetto alle emissioni di gas metano delle caldaie e degli elettrodomestici tradizionali, con tutto ciò che ne consegue in termini di salute e risparmio.