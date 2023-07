Wi-fi lento, con questo numero segreto gli informatici fanno volare la velocità di internet: trucco estremo

Il wi fi è insopportabilmente lento? Una soluzione è ‘smanettare’ col router. A proprio rischio e pericolo, va da sé.

Non c’è nulla che faccia disperare maggiormente di una connessione a Internet carente. Un wi fi lento, una connessione che saltella, che rallenta, che sta minuti per caricare un sito e ore per un video. Lo streaming? Possiamo dimenticarlo tranquillamente. Non è purtroppo una rarità; molti paesi in periferia, ad esempio in montagna o in Regioni meno ‘agganciate’ con la rete centrale quali il sud Italia o alcune isole hanno connessioni di questo genere. Anche ammesso, in alcuni, estremi casi, che le abbiano proprio.

Si impone allora come fondamentale velocizzare il wi fi, avere una connessione rapida ed efficiente. Anche dimezzare i tempi di attesa consente di accorciare i tempi, di lavorare con maggiore efficacia. Piccoli aiuti fondamentali per chi si ritrova in una zona isolata, alle prese con una connessione Internet lenta.

Il primo accorgimento è dove mettere il router. Questo non va mai posizionato nelle toilette, a causa dell’acqua che potrebbe rovinarlo, e per gli identici motivi a cui si sommano fuoco e gas, nella cucina. Inoltre il segnale, a causa della quantità di tubazioni, risulterebbe un po’ disturbato.

Tra gli apparecchi che interferiscono maggiormente col wi fi c’è sicuramente il microonde; poi vi è il baby monitor, gli acquari in generale e i vasi delle piante, a causa dell’acqua. Anche gli specchi inficiano una connessione duratura, possono essere dannosi per il metallo ivi presente. In generale è bene mantenere gli spazi nei pressi del router il più aperti possibile.

Il numero sul computer per velocizzare la connessione Wi fi

Vi è inoltre a secret number, un numero segreto sul proprio computer per velocizzare la connessione. Non è una soluzione perfetta, ma alcune volte può funzionare. La procedura prevede di recarsi sul proprio computer, di accedere a Gestione dispositivi, selezionare Visualizza e infine Mostra dispositivi nascosti.

Occorre poi recarsi su Schede di rete, selezionare il proprio router e cliccare prima su Proprietà e poi su Avanzate. Qui è possibile scegliere tra la banda a 2,4 GHz e quella a 5 Ghz. Alternando una delle due la connessione dovrebbe migliorare sensibilmente.

In alternativa è possibile utilizzare il Mac e selezionare dapprima l’app Utility AirPort, dalla quale potrete vedere le impostazioni del Router. Non è la classica ‘bacchetta magica’, però potrebbe velocizzare la connessione Wifi.