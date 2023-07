Caldaia, regolando la temperatura così ti salvi | Bollette dimezzate

Lo abbiamo ormai ribadito in ogni modo, il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle realtà più importanti e considerevoli degli ultimi mesi, sia per quanto riguarda l’Italia che per il territorio europeo in generale.

Tutto ebbe inizio all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono poi sparse a macchia d’olio sull’intero continente.

Pensiamo per esempio al settore alimentare dove abbiamo assistito al rialzo dei costi di numerosi prodotti, così come anche i rialzi vertiginosi del prezzo dell’energia, rispettivamente nella sua forma elettrica e di gas metano, chiaramente con tutto il disagio e il malessere che hanno generato a livello della popolazione europea, che mai come oggi si è ritrovata in seria difficoltà.

Malgrado tutto questo caro energia dirompente in Italia e più in generale in tutta Europa, facciamo ancor oggi un largo uso degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, friggitrice ad aria e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi di cui facciamo uso all’interno dell’ambiente domestico per assolvere alle nostre attività quotidiane, che possono spaziare rispettivamente dalla preparazione dei nostri alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente.

In particolare oggi ci focalizzeremo sulla caldaia, che è senz’ombra di dubbio indispensabile, soprattutto nel corso dei più freddi mesi autunnali e invernali. Nella fattispecie vi forniremo alcuni consigli e accorgimenti utili nell’uso quotidiano della caldaia, in modo tale da risparmiare sui consumi, e di pari passo risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia che vi arriveranno a casa.

Accorgimenti utili

Uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione in questi casi è la regolazione della temperatura della caldaia stessa. Basta infatti regolare questo semplice parametro per risparmiare in maniera davvero rilevante e significativa sui consumi della caldaia stessa. In particolare vi consigliamo di mantenere una temperatura che sia possibilmente sempre inferiore ai 20 gradi centigradi.

Chiaramente più bassa sarà la temperatura, maggiore sarà il risparmio che ovviamente ne deriverà. Un altro grandissimo strumento di risparmio è rappresentato dall’utilizzo delle valvole termostatiche e del termostato stesso, che può garantire un risparmio che arriva fino al 20% del totale delle bollette.

Molto utile in tal senso è l’utilizzo del termostato intelligente, che riesce a regolare e calibrare la giusta temperatura adeguata per il nostro ambiente domestico, portando ad un buon risparmio.