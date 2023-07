Privacy, i tuoi segreti non sono al sicuro: con Google finalmente ti salvi

Per i Chrome dei cellulari Android arriva una funzione piccola, ma comodissima per tutelare la propria privacy. Scopriamola insieme.

Non chiedere mai a una donna la sua età e mai ad un uomo la sua cronologia di Chrome. Eppure spesso capita di non aprire la finestra di Incognito, di dimenticare di navigare ‘di nascosto’. E tocca allora il compito quanto mai doloroso e imbarazzante di cancellare quanto si è già visto, di eliminare righe su righe di ricerca. Un’operazione ancora molto manuale, molto ‘meccanica’. Tediosa, ammettiamolo; legata a un’epoca dove si navigava solo da computer e in rare occasioni.

Ebbene Chrome sta per rivoluzionare tutto ciò, modificando radicalmente la nsotra esperienza con i browser che usiamo ogni giorno. Dal computer fisso, al portatile, al tablet, al kindle, allo smartphone: chi più ne ha, più ne metta.

Chrome infatti inserirà l’opzione ‘cancellazione rapida’ nella app per Android. La novità è stata scoperta analizzando alterazioni del codice presenti su Chromium Gerrit. Il primo a darne notizia è stato Chrome Story, secondo cui ciò permetterà di eliminare con un solo, agile, click tutta la cronologia di navigazione e la cache dell’ultimo quarto d’ora.

Ricordiamo che attualmente Chrome offre le opzioni seguenti: ultima ora, ultimo giorno, ultima settimana, ultimo mese e dall’inizio (di tutto, solitamente di quando si è iniziato a usare quel browser con quell’account gmail). Un’opzione comoda, ma totalmente assente nelle versioni Android.

Una piccola rivoluzione: addio a cronologie imbarazzanti, arriva la cancellazione rapida

La modifica si inserisce bene nel generale trend, avviato specie dall’Unione Europea, dove si cerca di garantire il massimo controllo sui dati condivisi online. La personalizzazione dell’esperienza è chiara ed evidente, il controllo delegato all’utente sempre più scontato nella propria generale esperienza.

La cancellazione rapida rientra perfettamente in questo ordine mentale, specie considerando come ormai Chrome ‘domini’ le classifiche dei browser, abbia ‘spinto da parte’ molte alternative altrettanto utili, altrettanto dinamiche. Tutti, in un modo o nell’altro, usano Chrome; e pertanto l’opzione della cancellazione rapida è anche una questione di sicurezza dell’utente (e di Chrome in generale).

Probabilmente i casi nei quali l’opzione verrà maggiormente utilizzata saranno quelli concernenti il prestito del cellulare ad amici/parenti; quando comprensibilmente si preferisce che non vedano quanto si stava guardando un attimo prima che siano contenuti pornografici o al dichiarazione dei redditi dell’anno corrente. Attualmente l’opzione sarà disponibile solo per Android; si vocifera di una simile funzione anche per iOs, ma nulla è stato confermato, permane il silenzio ufficiale.