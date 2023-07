Netflix, usalo come prima: ecco il trucco che aggira il problema password

Sono state innumerevoli e variegate le innovazioni a cui abbiamo assistito dal punto di vista tecnologico, nel corso di questi ultimi 20 anni.

Pensiamo innanzitutto all’avvento di internet, che rientra sicuramente tra i principali progressi tecnologici, grazie alla sua successiva diffusione su larga scala e in maniera sempre più capillare tra tutte le province italiane.

È stato proprio l’avvento di internet a portare numerosi cambiamenti, che si sono riflettuti in un secondo momento sulle nostre vite quotidiane, impattando in maniera decisamente positiva. Pensiamo innanzitutto all’avvento dei social network, che hanno permesso sempre più di collegare le persone come mai prima d’ora, capitanati rispettivamente da social network come Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo l’avvento degli smartphone, che hanno cambiato anch’essi in maniera radicale le nostre vite, mutando il sistema di messaggistica istantanea in voga fino ad allora. Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo rispettivamente dagli smartphone di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, capitanati nell’ultimo periodo da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi è invece alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi infine arrivare agli smartphone di fascia bassa.

Un’altra grande innovazione offerta (anzi, apportata), dallo sbarco di internet consiste nell’arrivo delle piattaforme di streaming, che permettono di fruire dei contenuti audiovisivi in ogni momento, senza nessuna interruzione pubblicitaria. In questo caso ritroviamo ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta, che dietro il pagamento di un canone mensile offrono la visione di serie tv e film.

La soluzione a tutto

Uno dei più recenti problemi per quanto riguarda Netflix è stata in particolare l’impossibilità di condividere il proprio account come si faceva un tempo, decisione presa dai vertici della compagnia a seguito dell’abuso di tale pratica.

Non preoccupatevi però, a tutto c’è una soluzione: esiste infatti la possibilità di creare un codice momentaneo, che permette ai diversi utenti di usufruire come in origine dei contenuti audiovisivi in contemporanea. L’unico requisito necessario in questo caso sarà aggiornare periodicamente l’indirizzo IP con quello dell’abitazione domestica dell’account di riferimento, in modo tale da non destare sospetti.

Un’altra soluzione è quella dell’aggiunta dell’Utente Extra: a partire da queste settimane è infatti possibile aggiungere un utente sovrannumerario, che potrà godere di tutta l’offerta di serie tv e film, con l’aggiunta di un piccolo canone mensile rispetto all’abbonamento di riferimento.