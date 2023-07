Contatore, paghi anche per gli altri se è messo così: controlla questi fili

Non possiamo di certo negare che ci troviamo in un periodo di estrema difficoltà e crisi, che ha coinvolto l’intera Europa se possiamo dirlo.

È da quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucraina, infatti, che l’Europa ha subito duri colpi, dal punto di vista rispettivamente economico ed energetico. Tante sono infatti state le conseguenze che si sono poi riversate a macchia d’olio sull’intero continente europeo, in un secondo momento.

Prendiamo in considerazione innanzitutto il lato economico, con diversi prodotti alimentari che hanno subito dei rialzi mai visti prima, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato ad un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

A questo poi si sono aggiunti i rialzi a livello di entrambe le forme di energia, tra cui in particolare l’energia elettrica e il gas metano, che ha creato non pochi grattacapi tra la popolazione europea in generale. A causa di questi continui aumenti, infatti, le principali compagnie fornitrici d’energia si sono ritrovate praticamente costrette ad aumentare in diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili dell’energia.

In questo clima di certo per nulla facile, sono stati diversi i provvedimenti volti ad aiutare le fasce di popolazione più bisognose. Entrando più nello specifico del merito, per quanto riguarda il territorio di pertinenza italiano, ricordiamo soprattutto i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo nel corso dei prossimi mesi, verosimilmente.

Attenti ai malintenzionati

In particolare ricordiamo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, unitamente a tutte le detrazioni ed agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi infatti sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica solitamente, che permette di conseguenza dei consumi sensibilmente ridotti rispetto all’utilizzo degli elettrodomestici tradizionali di un tempo, che hanno una classe d’efficienza energetica sensibilmente ridotti e comportavano dunque maggiori consumi, a discapito chiaramente del cittadino.

Purtroppo come in ogni situazione, esistono alcuni furbetti malintenzionati che cercano di utilizzare ogni mezzo a proprio vantaggio, anche a costo di scadere nell’illegalità. In particolare alcuni malintenzionati si alla rete e alle utenze del proprio condominio, riuscendo così a far uso dell’energia elettrica e del gas metano. Questo va ovviamente a discapito degli altri condomini, che si ritrovano come diretta conseguenza a dover pagare anche i consumi derivanti dall’utilizzo degli elettrodomestici da parte di questi malintenzionati truffatori.

In questi casi assicuratevi dunque di controllare sempre i consumi del condominio, in modo tale da non incappare in spiacevoli situazioni del genere e pagare di più di quanto previsto.