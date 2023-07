Bollette a livelli mai visti: questo elettromestici ti devastano in bolletta | Spegnili immediatemente

È un periodo di grandissima e forte crisi energetica, che ha interessato rispettivamente tutta l’Italia e più in generale l’intero continente europeo.

Tutto è cominciato all’incirca più di un anno fa in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle importanti conseguenze dal punto di vista economico e (soprattutto) energetico, che hanno impattato diffondendosi a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Pensiamo prima di tutto al rialzo del costo dei prodotti alimentari, tra cui in particolar modo la farina e l’olio di semi di arachidi, proprio a seguito dei conflitti ucraini, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare.

A questo poi si è unito un aumento incontrollato a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, che sia il gas metano o l’energia elettrica. Sono stati proprio tali aumenti che hanno portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette, con tutto il malessere che ne è derivato a livello dei cittadini europei.

Gli interventi da parte delle principali autorità e governi europei è fortunatamente stato immediato: pensiamo ad esempio al governo italiano, che ha attuato diversi provvedimenti come per esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter. Tra tutti, in particolar modo, ricordiamo il bonus energia da 150 euro, una somma detraibile direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Attenti agli elettrodomestici

Questi sono caratterizzati da consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici di un tempo, e dunque consente di avere un significativo risparmio sul lungo periodo, che non può fare che bene. Malgrado tutti questi interventi da parte delle autorità statali e regionali, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, e che faticano tutt’ora ad arrivare alla fine del mese.

Ecco dunque che oggi vi indicheremo alcuni elettrodomestici energivori, che succhiano molta energia e comportano considerevoli aumenti sulle bollette. In particolare bisogna limitare l’utilizzo della friggitrice, che nel giro di poco tempo ha progressivamente sostituito il forno elettrico: bisogna farne un utilizzo moderato, dal momento che deve essere in grado di portare a determinate temperature gli alimenti che riponiamo al suo interno.

Un altro elettrodomestico di cui bisogna evitare l’utilizzo smodato è la lavatrice: in particolare in questo caso vi consigliamo di utilizzarla preferibilmente a pieno carico, in maniera tale da limitarne anche in questi casi i consumi.