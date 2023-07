Bancomat, quando ritiri esiste il tasto “antifurto”: ti basta premerlo e non possono derubarti

Pochi conoscono quest’opzione, quando ritirano contante tramite Bancomat. Eppure può salvare da così tante potenziali truffe che merita menzionarla.

Gli ATM scompaiono man mano, gli sportelli bancari sono in rapida diminuzione e persino le Poste scompaiono man mano. Insomma, ritirare il contante diventa un affare sempre più difficile, sempre più arduo ogni anno che passa. E’ evidente in tal senso l’intenzione di togliere l’accesso al contante, di rendere più difficile l’accesso a monete & banconote.

Non aiuta, in questo campo quante e quali truffe si consumino ogni giorno a danno di chi va a ritirare il contante. L’accesso all’ATM, quell’interfaccia delicata tra utente e card, tra denaro digitale e quello fisico, sta rapidamente divenendo il bersaglio prediletto per furti e truffe di ogni genere.

Occorre diffidare degli ATM che si presentano scassati o mal costruiti; dei personaggi che, con fare spiccio e maniere aggressive, si avvicinano quando si preleva; di chi, per completare quell’acquisto via Ebay, via Vinted, via Subito, chiede arcane procedure proprio attraverso il bancomat.

La quantità di truffe intentate, in tal senso, è davvero strabiliante; c’è di tutto, da chi manomette il bancomat stesso, a chi cerca di catturare il pin, a chi deruba il malcapitato dopo aver prelevato, a chi obbliga, via cellulare, a farsi versare sul proprio conto la cifra desiderata. nomi che spopolano sui giornali e a ben donde, perché spesso le banche o l’ente responsabile si rifiuta di restituire la cifra pattuita.

Bancomat, come estrarre contante senza usare la card. La ‘magia’ all’ATM

C’è infatti la possibilità di effettuare un prelievo senza dover ricorrere necessariamente alla carta di credito o debito, ma direttamente dal proprio cellulare. L’ha proposta in primis Poste Italiane e la procedura è come segue. Ci si collega all’app BancoPosta o a PosteID, poi ci si reca all’ATMD designato e si seleziona la modalità ‘Prelievo senza contante’. Successivamente si inquadra il QRCode presente sulla schermata e si digita il numero 9.

Comparirà così la possibilità di scegliere la carta dalla quale si vuole prelevare e e l’ammontare desiderato. L’utente in questo modo può prelevare mantenendosi relativamente al sicuro e senza dover estrarre la card ed essere vittima di aggressioni e/o truffe. Una sicurezza in più, insomma.

Ricordiamo in tal senso che tante operazioni normalmente praticate sull’ATM sono tutte accessibili online, tramite le proprie app bancarie o postali. Ad esempio è possibile acquisire buoni postali, fare operazioni di investimento banalissimamente controllare il proprio conto online.