Smartphone, queste app ti sfondano coi virus: cancellale subito

Se hai queste app sul tuo cellulare, occorre eliminarle quanto prima: rischi che si sottraggano dati sensibili.

Vedere i propri dati venduti sul dark web è orribile; e lo è ancor più scoprire che la propria identità è stata clonata o essere continuo bersaglio di spam e pubblicità perchè qualche malvivente si è appropriato dei vostri dati sensibili. Eppure è quanto regolarmente avviene, a causa di app ‘truffa’ presenti sui negozi di tutto il mondo, solitamente a titolo gratuito. Una minaccia da non sottovalutare.

I cellulari, seguito a stretta distanza dai computer, sono i bersagli preferiti dagli hacker: malware, virus e truffe di ogni genere affollano i nostri schermi, tentano di carpire in ogni istante i nostri segreti. Molte app, anche regolarmente presenti sullo store, sono rigonfie di virus e malware, pronte ad aggredire l’utente inerme.

Proviamo a vederne insieme qualcuna, fermo restando che, per l’ampia diffusione e il continuo spam degli hacker, è un po’ come voler tagliare la testa di un’idra, altre due ricrescono sempre, inesorabili. Il Ministero per l’economia della Thailandia, la National Cyber ​​Security Agency (NCSA) e la società digitale (DES) hanno infatti individuato 203 app dannose per il nostro cellulare; un numero altissimo che si riflette non in centinaia, ma in migliaia di download da tutto il mondo.

Le app in questione non sono sfortunati incidenti o app che funzionano male; sono invece state appositamente create per sottrarre i dati sensibili degli utenti che le scaricano. Particolare ancor più preoccupante, non si tratta di app bizzarre o minacciose, ma apparentemente semplici e di uso comune, perfettamente mimetizzate nella grande massa di applicazioni odierne.

203 app dannose, quali sono? Come individuarle (ed eliminarle)

Si tratta, per la maggior parte, di app utilizzate per personalizzare l’esperienza sul proprio cellulare: principalmente sono app che promettono di far fare foto nitide (impossibile, perchè ciò dipende dall’hardware del cellulare, non dal software; eppure molti vi cascano); e app che personalizzano l’esperienza sullo smartphone, ad esempio con sfondi e tastiere ‘simpatiche’. Insomma, si tratta di app che fanno leva sul narcisismo dell’utente, quanto mai sviluppato nel ricco occidente.

Attualmente tutte e 203 le app sono state cancellate da Google Play e App Store; però potreste averle scaricate prima del ban e in tal caso sarebbero ancora operative sul vostro cellulare, intente a sottrarre dati preziosi.

Come eliminarle? La cosa migliore è di recarsi prima nelle impostazioni dello smartphone, cercare la lsita delle app, selezionare quella ‘truffaldina’ e infine cliccare su ‘Elimina tutti i dati’. Solo dopo quest’operazione è il caso di procedere con la disinstallazione completa e definitiva.