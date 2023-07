Frigorifero, c’è un forellino in basso e nessuno sa a cosa serve I È utilissimo, da oggi lo pulirai sempre

È un periodo di grande crisi economica e soprattutto energetica, non solo per l’Italia ma per l’Europa in generale. Il tutto è incominciato all’incirca poco più di un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che per forza di cose si sono trascinati dietro delle conseguenze non da poco.

Primo tra tutti ricordiamo in particolare l’aumento incontrollato a livello del costo dei prodotti alimentari anche più semplici e banali, quali ad esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione dell’intero settore alimentare in generale.

In un secondo momento, a questi aumenti a livello dei prodotti alimentari si sono accostati i rincari anche a livello dell’energia elettrica e del gas metano rispettivamente, che hanno di conseguenza portato ad avere un rincaro mai visto prima.

Tali rialzi in particolare hanno praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, portando a non pochi disagi e malcontento tra la popolazione in generale.

Fortunatamente l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato celere e immediato, con diversi provvedimenti volti ad aiutare le fasce di popolazione più bisognose.

Pulizia dei dettagli

Nel caso specifico del governo italiano ricordiamo in particolare il bonus da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono tra le altre cose di consumare sensibilmente di meno rispetto soprattutto agli elettrodomestici di un tempo.

Oggi in particolare ci concentreremo sugli elettrodomestici, focalizzandoci in particolar modo sul frigorifero, che utilizziamo quotidianamente per la conservazione dei nostri alimenti. È presente infatti un piccolo forellino nella parte inferiore del frigorifero, che potrebbe nascondere una funzione molto utile: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Questo forellino deve infatti essere pulito in maniera periodica, in modo tale da rimuovere tutti i residui di cibo, per mezzo di un cotton fioc. Ricordatevi sempre di scollegare il frigorifero prima di iniziare con le procedure di pulizia, in modo da fare ogni processo con la massima sicurezza. Una volta terminata la pulizia del foro è bene passare alla pulizia di tutti i relativi cassetti. È preferibile in questi casi ricorrere all’uso dell’aceto, in modo da igienizzare e sterilizzare tutto il frigorifero in completa sicurezza.