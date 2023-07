Acqua calda in tutta casa con pochi euro: da oggi puoi farlo | È semplicissimo

Scopriamo qualche dettaglio in più sulla caldaia a condensazione, sui suoi benefici e in che modo può fornire il suo contributo all’ambiente oggi.

La caldaia a condensazione è un sistema di riscaldamento che sfrutta il calore latente di condensazione del vapore acqueo contenuto nei fumi di scarico, recuperando così una parte dell’energia che altrimenti andrebbe dispersa. Questo tipo di caldaia consente di ridurre i consumi e le emissioni di gas serra, rispettando le normative ambientali vigenti.

L’integrazione da solare termico consiste nell’abbinare alla caldaia a condensazione dei pannelli solari che producono acqua calda sanitaria e/o contribuiscono al riscaldamento degli ambienti. In questo modo si ottiene un ulteriore risparmio energetico e si sfrutta una fonte rinnovabile e gratuita come il sole.

L’installazione di una caldaia a condensazione con integrazione da solare termico richiede alcuni accorgimenti per garantire il massimo rendimento e la sicurezza dell’impianto. Innanzitutto, bisogna scegliere una caldaia a condensazione adatta alle proprie esigenze, tenendo conto della potenza, della classe energetica, del tipo di alimentazione (gas naturale, gpl, gasolio) e del sistema di evacuazione dei fumi.

Inoltre, bisogna valutare lo spazio disponibile per l’installazione dei pannelli solari, che devono essere orientati verso sud e inclinati di circa 30-45 gradi rispetto all’orizzonte. Infine, bisogna dotare l’impianto di un bollitore o di un accumulatore per immagazzinare l’acqua calda prodotta dai pannelli solari e di una centralina di regolazione che gestisce l’accensione e lo spegnimento della caldaia in funzione della temperatura dell’acqua.

Tutto e anche di più per favorire l’ambiente

I vantaggi di una caldaia a condensazione con integrazione da solare termico sono molteplici: si ottiene un comfort termico elevato, si riducono i costi in bolletta, si aumenta il valore dell’immobile, si contribuisce alla tutela dell’ambiente. Per usufruire di questi benefici, è importante effettuare una manutenzione periodica dell’impianto, controllando lo stato dei pannelli solari, della caldaia, delle tubazioni e dei dispositivi di sicurezza.

Oggigiorno l’energia green è un tema di grande attualità e importanza per il futuro del nostro pianeta. L’energia green è quella prodotta da fonti rinnovabili, come il sole, il vento, l’acqua e la biomassa, che non emettono gas serra e non esauriscono le risorse naturali. Il green, oggi, rappresenta una sfida e un’opportunità per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle nazioni e delle comunità.

Un esempio esaustivo è il fotovoltaico, una tecnologia che consente di trasformare l’energia solare in energia elettrica. Il fotovoltaico è una fonte di energia rinnovabile, pulita e sicura, che non produce emissioni di gas serra né rifiuti radioattivi. Il fotovoltaico può essere utilizzato per la produzione di energia elettrica in grandi impianti. Il fotovoltaico ha diversi vantaggi, tra cui la riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili, la creazione di posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili e la diminuzione dei costi dell’energia.