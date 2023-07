Caldo afoso, con 50€ risolvi tutti i tuoi problemi: elettrodomestico rivoluzionario

Sappiamo ormai benissimo che il caro energia è una realtà ormai affermata da diversi mesi, non solo a livello italiano ma di tutto il continente europeo.

Il tutto è cominciato all’incirca poco più di un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze significative e importanti che si sono poi riflettute e diversificate a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

La conseguenza più importante e significativa l’abbiamo registrata a livello del costo dell’energia, in entrambe le forme elettrica e del gas metano, che hanno subito un’impennata clamorosa mai vista prima d’ora, che ha chiaramente portato a un malcontento a livello di tutta la popolazione generale.. In questo clima per nulla semplice, fortunatamente l’intervento da parte delle principali nazioni europee e dei loro relativi governi è stato semplice e immediato, con numerosi provvedimenti volti proprio a venire incontro alle fasce di popolazione europee più bisognose.

Nonostante tutto questo caro energia che dilaga da mesi e mesi, facciamo ancor oggi un elevato e smodato uso degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta,

In particolare ora, con la stagione estiva che si è fatta sempre più presente con il conseguente caldo, è ancor più necessario l’utilizzo di un condizionatore o un ventilatore, che riesca a permettere un’adeguata temperatura per l’ambiente domestico.

La soluzione a tutto

In particolare oggi vi presentiamo la possibilità del ventilatore con ghiaccio, che permette di refrigerare l’ambiente di casa in maniera semplice e veloce: scopriamo insieme di cosa si tratta. In pratica, il ventilatore con ghiaccio presenta al suo interno un serbatoio, dentro il quale è possibile inserire dell’acqua (o eventualmente del ghiaccio), in modo tale da refrigerare l’acqua stessa. Questo permette di avere a disposizione aria più fresca, a confronto dei condizionatori che vengono usati tradizionalmente.

Essi garantiscono una brezza d’aria fresca molto piacevole, dal momento che immettono aria con temperatura più bassa, garantita dall’evaporazione rispettivamente dell’acqua e del ghiaccio contenuti all’interno.

Nel caso in cui si faccia utilizzo di un ventilatore ma l’aria non sia fresca, non preoccupatevi: in questo caso è infatti possibile ricorrere a un semplice stratagemma che si può rivelare assolutamente efficace: basterà infatti armarsi di una ciotola per poi riempirla in un secondo momento di ghiaccio, per poi posizionare la stessa ciotola frontalmente rispetto al ventilatore, di modo da refrigerare l’ambiente al completo.