Whatsapp, con questo trucco nessuno potrà più vedere questo: ti risolve la vita

Sono davvero tantissimi e variegati i progressi dal punto di vista tecnologico a cui abbiamo assistito nel corso del tempo.

In tutto questo mare magnum di progressi, uno dei principali in tal senso è rappresentato dall’avvento di internet e dalla sua successiva diffusione in un secondo momento, che ha permesso a sua volta l’apporto di numerose migliorie dal punto di vista tecnologico.

Pensiamo innanzitutto all’introduzione dei social network (che hanno modificato in maniera sostanziale anche la nostra fruizione quotidiana dei mass media), capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolar modo l’avvento degli smartphone, che ha segnato anch’esso in maniera impattante le nostre vite, cambiandole radicalmente. Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, per chi è alla ricerca di prestazioni eccellenti in termini di potenza del processore e qualità del sensore della fotocamera. Passiamo poi agli smartphone di fascia media, per chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità del sensore della fotocamera e la potenza di calcolo, per poi finire con gli smartphone di fascia bassa, per chi si accontenta di prestazioni tendenzialmente mediocri.

Proprio a tal proposito, ricordiamo che gli smartphone hanno introdotto le applicazioni (o abbreviate, app) che hanno introdotto la modalità di messaggistica istantanea e in tempo reale. Queste nella fattispecie sono rappresentate da WhatsApp, che nel giro di pochi anni è stato scaricato da milioni e milioni di utenti il tutto il mondo, per poi essere seguito subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo a conquistare anch’esso milioni di utenti in tutto il mondo.

Online in incognito

Oggi in particolare ci focalizzeremo su WhatsApp, dal momento che esiste un trucco che potrebbe far la gioia di molti: scopriamo insieme di cosa si tratta. Nella fattispecie esiste un modo per rispondere ai messaggi senza risultare necessariamente online: è possibile infatti nascondere il proprio stato online senza farlo sapere ai contatti con cui messaggiamo quotidianamente, in un modo molto semplice.

Nel caso in cui si abbia un iPhone, basta recarsi alla voce Impostazioni, per poi selezionare Privacy, e infine cliccare sulla voce “Ultimo accesso”: in questo modo avremo la possibilità di nascondere in maniera facile e veloce il nostro accesso.

Allo stesso modo si può fare nel caso in cui si sia in possesso di uno smartphone Android, in cui basterà semplicemente cliccare sui tre puntini in alto per nascondere