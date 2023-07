Stufa a pellet, rimuovi lo sporco lì in un secondo: trucco fantastico

Ad oggi facciamo un grande uso degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavastoviglie, lavatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, facciamo un uso davvero intensivo .

Una delle principali alternative per risparmiare denaro, soprattutto quando si tratta di riscaldamento (in particolar modo nel corso dei freddi mesi autunnali e invernali) è rappresentata dall’utilizzo della stufa a pellet.

Sappiamo benissimo infatti come la stufa a pellet sia uno dei più importanti alleati nel corso dei mesi più ostili, costituendo un serio metodo di risparmio rispetto all’utilizzo ad esempio di stufe elettrice, che comportano chiaramente un esubero economico non di certo indifferente.

Sappiamo ormai bene da tempo quanto il caro energia stia recentemente affliggendo non solo l’Italia ma l’Europa intera, portando a diverse e importanti conseguenze che si sono riflettute poi a macchia d’olio sull’intero continente, con dei rialzi del costo dell’energia (e di conseguenza delle bollette) mai visti prima.

In questo clima per nulla semplice, dunque, la stufa a pellet risulta davvero un’ancora di salvezza per le tasche di milioni e milioni di italiani, riuscendo in questo modo a risparmiare centinaia e centinaia di euro sul lungo periodo, dal momento che il pellet risulta sensibilmente più economico del costo di sostentamento dell’energia elettrica.

Consigli di pulizia

Come ogni elettrodomestico che si rispetti, anche nel caso della stufa a pellet è oltremodo necessaria una corretta manutenzione, in modo tale da preservarne il funzionamento nel corso del tempo, e non portare a una perdita di funzionalità dell’elettrodomestico stesso: scopriamo insieme come.

Una delle prime cose da fare nel caso di manutenzione della stufa a pellet, è sicuramente la pulizia della candeletta, che permette tantissime conseguenze in senso positivo in termini di miglioramento delle funzionalità. Oltre a questo, la pulizia della candeletta permette di aumentare in maniera esponenziale la resa della stufa a pellet stessa, oltre che a facilitare sensibilmente l’accensione. Prima di procedere con la pulizia della candeletta, è bene ovviamente accertarsi che l’alimentazione sia scollegata.

A questo punto potete procedere con la pulizia vera e propria, armandovi in questo caso di una semplice spazzola di ferro, che è in grado di rimuovere senza problemi qualsiasi traccia di sporco presente sulla superficie della stufa stessa. Oltre a questo servitevi anche di un fazzoletto di carta pulito, in modo tale da rimuovere facilmente tutta la sporcizia ottenuta con l’uso della spazzola di ferro, assieme a un paio di guanti per evitare di sporcarsi in maniera eccessiva le mani.