Sportello bancomat, ti rubano tutto e non te ne accorgi: controlla questo dettaglio

Nel corso di tutti questi anni abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno apportato chiaramente un bel po’ di cambiamenti.

Pensiamo prima di tutto all’avvento di internet, che ha cambiato tantissimi settori in positivo. Una delle rivoluzioni principali in tal senso è rappresentata senz’ombra di dubbio dall’avvento dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta.

Oltre a questo ricordiamo poi l’introduzione degli smartphone, avvenuta ormai più di una decina d’anni fa. Siamo soliti suddividere gli smartphone tendenzialmente in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro), adatti a chi è alla ricerca di un processore di buona qualità e di un buon sensore della fotocamera, seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi è alla ricerca di un compromesso tra la qualità e il prezzo accessibile. Finiamo infine con gli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti a chi è alla ricerca di un dispositivo economico.

Un altro grande cambiamento garantito dall’avvento di internet è avvenuto per il successo dei portali e-commerce, che permettono di acquistare in maniera semplice e veloce per mezzo delle carte di credito e carte di debito, in questo caso capitanati da Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e chi ne ha più ne metta.

Nonostante le carte di credito e le carte di debito stiano avendo un grande successo a livello dei portali e-commerce e degli esercizi commerciali fisici, facciamo ancor oggi un uso massiccio degli sportelli bancomat per il prelievo di contanti, nonostante stiamo assistendo a una progressiva diminuzione delle filiali bancarie lungo il territorio italiano.

Attenzione alle truffe

Bisogna porre però la massima attenzione nel prelievo di denaro in contanti, dal momento che lo sportello Bancomat potrebbe nascondere delle insidie non da poco: scopriamo insieme come. Uno dei primi accorgimenti da attuare è quello di controllare l’effettivo fissaggio della tastiera del Bancomat, verificando che non sia una tastiera fittizia inserita da malintenzionati.

Nel caso in cui la carta di credito o di debito rimanga eventualmente incastrata, assicuratevi di chiamare istantaneamente l’assistenza per denunciare l’accaduto, in modo tale da evitare che dei malintenzionati riescano a impossessarsi in un secondo momento delle vostre carte di credito.

Un altro consiglio molto utile e importante consiste nell’utilizzo degli SMS per le notifiche relative ad ogni prelievo di denaro in contanti: così si verrà notificati istantaneamente, e si bloccheranno a monte i prelievi da parte di malintenzionati.