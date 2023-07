Lavatrice, trucco infallibile: ti basta girare questa manopola | Risparmio abnorme

Stiamo indubbiamente vivendo un periodo di difficile crisi energetica ed economica. Il caro energia in particolare è scaturito a seguito dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola su tutto il territorio europeo.

Il primo effetto dei conflitti bellici ucraini risiede sopratutto a livello economico: basti pensare ad esempio all’aumento senza controllo e criterio del costo degli alimenti, anche quelli un tempo reperibili con semplicità e facilità quali l’olio di semi di arachidi e la farina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze, prima tra tutte l’inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo in particolare l’aumento a livello dei prezzi dell’energia, in particolar modo per quanto riguarda rispettivamente l’energia elettrica e il gas metano. È ovvio come tali rialzi abbiano portato a delle serie conseguenze che si sono riflettute poi sull’intero continente, mettendo in ginocchio soprattutto le compagnie fornitrici d’energia (citando in questo caso Enel Energia, tanto per dirne una a livello del territorio italiano), che per sbarcare il lunario si son trovate costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette.

In generale stiamo vivendo un’inflazione pari a più del 50% rispetto agli anni precedenti, per quel che riguarda il consumo di energia elettrica e del gas metano. Per nostra fortuna, gli interventi da parte delle principali nazioni europee sono stati immediati e più che tempestivi. Ricordiamo per esempio i diversi decreti a livello del governo italiano, che hanno permesso tra le altre cose di introdurre il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Ricordiamo poi anche il Superbonus 110%, che permette di installare un impianto fotovoltaico con un rimborso pressoché totale nei confronti dei costi per la realizzazione. Malgrado tutti gli aiuti a livello statale e regionale, esistono ancora tantissime famiglie italiane che rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, dal momento che devono sostenere il peso di bollette così ingenti.

Consigli utili

Proprio alla luce di questo abbiamo deciso di darvi qualche consiglio che potrebbe rivelarsi utile. In particolare oggi ci focalizzeremo sulla lavatrice, che è indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, per il lavaggio e la pulizia dei nostri indumenti.

Uno dei principali consigli che possiamo darvi a tal proposito è quello di prediligere un lavaggio a freddo: così facendo potrete risparmiare un bel po’ sull’utilizzo dell’acqua ad elevate temperature, con tutti i benefici che ne derivano a livello delle bollette.

Altro consiglio molto importante è quello di effettuare solo lavaggi a pieno carico, dal momento che in questo modo si riducono il numero di lavaggi, e questo porta anche in questo caso ad un considerevole risparmio.