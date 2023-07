Forno elettrico, fai questo: se non lo fai ti costa l’ira di dio: non farti fregare

Ci ritroviamo in un periodo di grande crisi economica ed energetica, che ha coinvolto non solo l’Italia ma l’Europa in generale.

Tutto questo ha avuto esordio a partire dai primi conflitti scoppiati in Ucraina l’anno scorso, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze dal punto di vista economico ed energetico, le quali si sono poi diffuse a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Pensiamo per esempio all’aumento del costo dei prodotti alimentari, in primis l’olio di semi di arachidi e la farina, che ha inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e gas metano. Sono stati proprio questi aumenti a far scattare le principali compagnie fornitrici, come Enel Energia nel caso del territorio italiano, costringendoli di conseguenza ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento tra tutta la popolazione europea in generale.

Per fortuna nulla possiamo dire in merito alle principali nazioni europee, che si sono mosse in maniera pressoché immediata con diversi interventi, volti ad aiutare in particolar modo le popolazioni più bisognose. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo prima di tutto il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno portato tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono dunque di risparmiare dati i consumi ridotti, rispetto agli elettrodomestici tradizionali che consumano sensibilmente di più.

Purtroppo malgrado tutti questi aiuti da parte dello stato e delle regioni, tutto questo non si è rivelato sufficiente per tantissime famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, arrivando con fatica alla fine del mese.

Accorgimenti utili

Ecco dunque che vi offriamo alcuni consigli e accorgimenti utili per risparmiare, in modo da avere bollette più leggere alla fine del mese.

In particolare oggi ci concentreremo sul forno elettrico, che utilizziamo per la preparazione dei nostri alimenti. Nello specifico possiamo fare un confronto tra forno elettrico e friggitrice ad aria, paragonando in questo caso i consumi. I consumi sono infatti molto simili, aggirandosi a cavallo tra 1000 W e 2000 W: la differenza in questo caso è data dal tempo d’utilizzo, dal momento che la friggitrice ad aria usa molto meno tempo per la cottura dei nostri alimenti.

Proprio in tal senso vi consigliamo l’utilizzo della friggitrice ad aria, che vi permetterà dunque di risparmiare cifre significative sulle bollette dei prossimi mesi.