Carta di credito, questa è l’unica senza limiti: ti basta questo per averla

Tra le tante carte di credito c’è un re assoluto, una carta che ha davvero non tutto, ma di tutto. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Dove vai se la carta da credito non ce l’hai? Ormai pagare solo in contati sta diventando praticamente impossibile; in un modo o nell’altro tocca avere una carta di credito di qualche genere, serve poter pagare a distanza, online o con una MasterCard di qualche genere. prepagate, Postepay, Visa… L’offerta è tanto varia quanto difficile. Che fare, allora? Se si desidera una carta di credito formidabile, adatta a tutte, ma proprio tutte le esigenze, c’è un’unica soluzione e si chiama Carta Platino American Express.

Innanzitutto i costi: la Carta American Express Platino appartiene al circuito AmEx e costa 60 euro al mese. Una zavorra non da poco, adatta solo a ricchi imprenditori e nababbi della finanza. Devi inoltre avere 18 anni o più, abitare in Italia e avere un reddito annuale lordo di 45mila euro come base, oltre ad un conto corrente con IBAN SEPA. Inoltre l’IBAN deve essere associato a un conto reale; niente prepagate come la Postepay Evolution.

Quando si richiede la American Express, servono rispettivamente l’IBAN della banca, il suo nome (es. Unicredit) e l’anno di apertura. Occorre inoltre disporre di un documento di identità valido, quale un passaporto (classico caso degli americani), la patente dell’auto o la classica carta d’identità europea. Infine servirà il proprio codice fiscale; se si è smemorati, va bene presentare quello presente sulla carta di identità elettronica o sulla tessera sanitaria.

Ma perché la American Express è tanto desiderata? Innanzitutto è maledettamente sicura; è altamente tecnologica, è resistente, ha una protezione speciale qualora venga rubata. Anche la sostituzione è immediata; altro che le lunghe attese bancarie italiane!

Tutti i vantaggi della American Express Platino

Naturalmente il vantaggio sono i benefici della carta; è per quello che molti la richiedono. Vi sono infatti con la Platino 300 euro di Sconto Global Dining, 150 euro di voucher sul sito della American Express, 880 euro per i trasferimenti, 1100 euro di assicurazione viaggi.

Vi sono inoltre sconti con gli hotel fino a 740 euro e una polizza per furto o danneggiamento su (quasi) tutti gli acquisti sino a 6mila euro di valore.

Numeri, insomma, da far girare la testa

La carta inoltre non è solo ‘fisica’; c’è anche un’app di proprietà che permette al cliente di avere sempre sott’occhio i premi raccolti con i diversi acquisti, i movimenti (compresi quelli… sospetti) e il saldo. L’app, chiamata Amex Italia, funziona tanto per Apple, quanto per Android.