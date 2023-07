WhatApp, con questo trucco nessuno ti scoprirà: finalmente puoi fare tutto di nascosto

Sono stati innumerevoli i progressi dal punto di vista tecnologico a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi 20 anni circa, e che in un modo o nell’altro, nel bene e nel male, hanno inevitabilmente cambiato le nostre vite.

Pensiamo prima di tutto all’avvento di internet, che si è diffusa nel giro di pochi anni a tutto il territorio italiano. Internet a sua volta ha apportato numerosissimi cambiamenti, primo tra tutti l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolar modo l’avvento degli smartphone, che sono arrivati e si sono affacciati sul mercato mondiale ormai più di 10 anni fa. Tendenzialmente suddividiamo gli smartphone in 3 macrocategorie, partendo prima di tutto dagli smartphone di fascia alta, conosciuti meglio come top di gamma, capitanati nel corso degli ultimi mesi da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, molto adatti a chi cerca le migliori prestazioni possibili.

Passiamo poi agli smartphone di fascia media, maggiormente adatti a chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, per chi intende risparmiare con prestazioni più mediocri rispetto alle sopracitate categorie.

È stato proprio l’avvento degli smartphone a portare ad una vera e propria rivoluzione a livello di come si intende la messaggistica istantanea. In particolare citiamo WhatsApp, che nel giro di pochi anni è riuscita a conquistare milioni e milioni (se non miliardi) di utenti, per poi arrivare a Telegram, che ha fatto invece del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, riuscendo anche in questo caso a conquistare milioni e milioni di utenti.

Attenti alla privacy

Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, e sulle modalità per tutelare la privacy all’interno di quest’applicazione. Una delle prime raccomandazioni che possiamo fornirvi a tal proposito è quello di evitare di entrare all’interno dei gruppi, senza che ci sia chiesto effettivamente il consenso.

In questo modo, infatti, tutti gli utenti di quel gruppo avranno la possibilità di visualizzare il nostro nome, nostra foto profilo e il nostro numero di telefono.

Un altro consiglio molto utile è quello di non permettere a nessuno di condividere mai nessuna delle informazioni e delle conversazioni con noi, così come non condividere mai tutte le nostre informazioni personali con gli sconosciuti all’interno di WhatsApp, dal momento che potrebbero finire nelle mani di malintenzionati da cui stare alla larga.