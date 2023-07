Forno a microonde, da domani usalo per fare questo: rimani senza parole

Il microonde è uno strumento molto versatile, utilizzabile per tante funzioni; molte più di quanto conoscano la maggior parte delle persone. Scopriamo alcuni dei suoi ‘segreti’ e, in generale, come utilizzarlo al meglio.

Il microonde, a confronto con ‘vecchie’ presenze della cucina italiana quali forno, lavastoviglie e fornelli a gas, è una presenza relativamente nuova, spesso guardata con sospetto. I boomer, in particolare, lo trovano pericoloso, lo additano come fonte di nocive radiazioni; nonostante il microonde, a patto di non usarlo in maniera inappropriata, sia certo più sicuro di strutture come i vecchi fornelli a gas, da accendere col fiammifero. E sono certo più efficienti e meno energivori dei vecchi forni.

Il microonde, pertanto. Come usarlo al meglio? Naturalmente non è un forno; e pertanto possiamo usarlo con profitto per scongelare diversi alimenti; basta scegliere l’opzione apposita.

In alternativa – ed è una soluzione davvero poco conosciuta – il microonde può essere utilizzato per sterilizzare gli oggetti. Si pensi ad esempio a un biberon o genericamente a degli oggetti che desideriamo senza germi.

La funzione per la sterilizzazione è anche molto utile se vogliamo dei vasetti perfettamente puliti, onde inserirvi marmellata, verdure sott’olio, salse ‘fatte in casa’ e altre prelibatezze. Per chi ha poi figli, specie infanti, l’igiene garantita dal microonde è fondamentale.

Le funzioni poco conosciute, poco usate del microonde; alcuni esempi

Qual è la procedura per sterilizzare il vasetto? Innanzitutto ci si deve informare se il contenitore è adatto al microonde; onde evitare incidenti; poi lo si riempie d’acqua e lo si mette nel microonde per due minuti senza tappo. Quando ormai bolle, lo si estrae (occhio a non scottarvi…) e si versa via l’acqua. Pronto all’uso!

Identica procedura per il biberon; però anche in questo caso è sempre bene informarsi se il biberon acquistato possa essere inserito in microonde. Riempitelo d’acqua, inseritelo per il tempo necessario a riscaldare l’acqua ed estraetelo quando ormai il processo è stato completato. Versate via poi l’acqua bollente.

In generale, quando si tratta di prodotti per i bambini, è fondamentale fare attenzione; leggete tutte le etichette, tutte le avvertenze, tutti i bugiardini. Non limitatevi a fare affidamento su quanto leggete online, su articoli di siti poco conosciuti, ma informatevi direttamente alla fonte. Quando si tratta di infanti, specie dei propri figli, la prudenza deve essere posta al primo posto.