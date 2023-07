Forniture gas e luce,spegni questi elettrodomestici: sono loro che ti rovinano

Il periodo che stiamo vivendo non è di certo tra i più semplici, da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

Tutta questa gravosa situazione è cominciata all’incirca un anno fa o poco più, più precisamente in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze.

Pensiamo in primis all’aumento a livello del costo dei prodotti alimentari, tra cui ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, così come altri prodotti un tempo reperibili, che hanno inevitabilmente portato ad una vera e propria inflazione a livello di tutto il settore alimentare.

Ricordiamo poi i rialzi senza alcun controllo che si sono verificati a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano, rispettivamente. Sono stati proprio tali rialzi a mettere in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano), che hanno conseguentemente deciso di rialzare di pari passo il costo relativo delle bollette.

In un clima così difficile e complesso, per fortuna l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato celere e immediato. Nel caso ad esempio del governo italiano, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, una somma detraibile in qualsiasi momento dal costo totale delle bollette con il fine di alleggerire, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di avere consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali di un tempo, chiaramente con tutto il risparmio che ne consegue. Ricordiamo infine il famoso Superbonus 110%, che permette dunque che di avere un rimborso pressoché totale pari al costo di realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica.

Attenzione agli elettrodomestici

Purtroppo tutto ciò non si è rivelato sufficiente per tantissime famiglie italiane, che spesso e volentieri hanno rischiato di incorrere nella soglia di povertà. In questo clima di assoluta difficoltà, abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

In particolare esistono alcuni elettrodomestici che sono dei veri e propri divoratori d’energia: al primo posto troviamo rispettivamente la stufetta elettrica, seguita subita dopo dal bollitore elettrico, che comportano consumi che si aggirano indicativamente sui 90 centesimi all’ora.

Oltre a questi ricordiamo in particolar modo la friggitrice ad aria e la piastra per capelli: anche in questo caso vi consigliamo di tenerli spenti nel momento in cui non li utilizzate, preferibilmente staccando la spina dell’alimentazione. Così facendo si eviteranno sprechi inutili, e si potrà risparmiare un bel po’ sul lungo periodo.