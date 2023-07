Addio costi di riscaldamento: la bolletta scende a zero

Ormai possiamo dirlo senz’ombra di dubbio: è da più di un anno e passa che ci ritroviamo in una situazione di grave crisi economica e soprattutto energetica, che ha interessato non solo l’Italia ma l’intero continente europeo.

Il tutto è cominciato all’incirca un anno fa, più precisamente all’esordio dei conflitti in Ucraina, che hanno ovviamente portato a delle conseguenze che si sono riflettute a macchia d’olio su tutto il continente europeo in generale. Pensiamo prima di tutto all’aumento di alcuni prodotti alimentari, che un tempo erano facilmente reperibili, come per esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare.

Ricordiamo poi l’aumento incontrollato del costo dell’energia elettrica e del gas metano, rispettivamente, che hanno praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come ad esempio Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare in diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malcontento e il disagio che chiaramente ne è derivato tra la popolazione italiana ed europea.

In questo clima di assoluta incertezza, l’intervento da parte dei principali governi europei è stato rapido e immediato. Nel caso più specifico del territorio italiano, tanto per fare un esempio, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di risparmiare cifre significative.

Gli elettrodomestici di nuova generazione sono infatti caratterizzati da consumi ridotti, e permettono dunque di avere un bel risparmio sul lungo periodo.

L’alternativa economica

Purtroppo tutto questo non è sufficiente per molte famiglie italiane, che si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, e tutt’ora faticano ad arrivare alla fine del mese.

Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile in merito, in modo tale da risparmiare un bel po’ attraverso accorgimenti semplici ma efficaci: scopriamo insieme come.

Questo rappresenta un duplice vantaggio, dal momento che utilizza una fonte d’energia rinnovabile (come è l’energia solare), oltre a permettere di risparmiare un bel po’, soprattutto sul lungo periodo.