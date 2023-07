Smartphone, decine finiti nel secchio: aggiorna questa cosa o sei rovinato

Possiamo senz’ombra di dubbio dire che il progresso tecnologico registrato negli ultimi 20 anni circa è stato qualcosa di epocale, sensazionale e mai visto prima.

Uno dei cambiamenti più epocali e significativi in tal senso consiste senz’ombra di dubbio nell’avvento di internet, che si è successivamente diffusa in un secondo momento a livello di tutto il territorio italiano. È stato proprio l’avvento di internet a portare a sua volta numerose migliorie dal punto di vista tecnologico. Pensiamo innanzitutto ai social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Oltre a questo ricordiamo in particolare l’arrivo degli smartphone, giunti ormai più di una decina d’anni fa sul mercato mondiale, che hanno letteralmente rivoluzionato il nostro modo di intendere la messaggistica istantanea, riuscendo così a soppiantare gli SMS per i messaggi testuali e gli MMS per i messaggi multimediali.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in dispositivi di fascia alta, i cosiddetti “top di gamma”, rappresentati ad esempio da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, usciti pochi mesi fa e improntati alle migliori prestazioni attualmente disponibili in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore della fotocamera.

Passiamo poi agli smartphone di fascia media, adatti a chi cerca un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi finire con gli smartphone di fascia bassa, adatti in particolar modo a chi non ha particolari esigenze dal punto di vista della qualità del sensore della fotocamera e in termini di potenza di calcolo.

Minaccia in arrivo

Purtroppo arrivano brutte notizie a proposito degli smartphone, dal momento che il team a capo di Google ha recentemente rilevato delle possibili minacce all’interno di decine e decine di modelli di smartphone, che ne potrebbero seriamente compromettere il funzionamento: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nella fattispecie sarebbero state rilevate decine di minacce, in particolare presenti all’interno di alcuni modelli di smartphone che presentano il modem Samsung Exynos, e che proprio a causa delle sopracitate minacce presentano alcune vulnerabilità. Esiste però una soluzione a tutto questo, in modo tale da limitare il più possibile il rischio.

Uno dei metodi per difendersi da questi attacchi informatici consiste nella disattivazione delle chiamate Wi-Fi e LTE, semplicemente recandosi nelle Impostazioni del proprio smartphone. Oltre a questo vi raccomandiamo di tenere sempre aggiornati i vostri smartphone, in modo da evitare l’insorgere di qualsiasi minaccia da questo tipo, eventualmente risolta dagli ultimi aggiornamenti firmware rilasciati.