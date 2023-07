Nuovo disastro in bolletta, spegni questo aggeggio che hai in cucina: è lui il vampiro succhia corrente

Negli ultimi tempi, stiamo assistendo a numerosi problemi a livello non solo dell’Italia, ma dell’Europa intera.

Ci ritroviamo infatti in un periodo di forte crisi, dal punto di vista economico ed energetico, soprattutto a causa dei conflitti nati in Ucraina ormai più di un anno fa, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola con delle conseguenze che si sono diffuse a macchia d’olio a livello dell’intero continente europeo. Il primo evento lampante è consistito in particolare nell’aumento del costo dei prodotti alimentari, come per esempio per la farina e l’olio di semi di arachidi, che sono confluiti alla fine in un’inflazione a livello del settore alimentare vero e proprio.

A questo aggiungiamoci i rialzi a cui abbiamo assistito per quanto riguarda l’energia elettrica e il gas metano, che hanno inevitabilmente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando chiaramente non poco malessere e disagio tra i cittadini di tutta Europa.

In questo clima di assoluta incertezza e difficoltà, fortunatamente nulla possiamo dire in merito all’intervento dei principali governi europei, che è stato celere e rapido. Pensando per esempio al nostro caso, il governo italiano ha attuato diversi provvedimenti con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose, come per esempio il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno apportato diversi aiuti.

In particolare ci riferiamo al celebre bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che dati i consumi ridotti permettono di risparmiare cifre significative, sopratutto nel lungo periodo.

Accorgimenti utili

Purtroppo tutti questi preziosi aiuti non si sono rivelati sufficienti per moltissime famiglie italiane, che sono andate incontro alla soglia di povertà, non riuscendo più a sorreggere il peso così gravoso delle pesantissime bollette. Ecco dunque che oggi vi forniremo qualche consiglio a tal proposito, in modo tale da risparmiare sulle future bollette che vi arriveranno a casa.

Uno degli accorgimenti principali consiste nello spegnimento degli elettrodomestici “vampiri”, che divorano quantità importanti di energia. Tra gli elettrodomestici più divoratori troviamo in particolare la lavatrice, per cui vi consigliamo di prediligere una modalità di lavaggio Eco / Ambiente.

Oltre alla lavatrice troviamo poi la lavastoviglie, di cui vi consigliamo sempre di effettuare lavaggi solo ed esclusivamente a pieno carico, in modo tale da risparmiare più energia possibile, e conseguentemente avere bollette più leggere.