Elettrodomestici, se hai un disabile in casa hai diritto agli sconti: ecco come fare

In arrivo nuove agevolazioni fiscali sugli elettrodomestici, dedicate ai disabili e ai loro caregiver che godono della Legge 104. Vediamone i dettagli.

Una buona notizia per le persone con disabilità e i loro familiari: il governo ha previsto delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici che facilitano la vita quotidiana di chi ha bisogno di assistenza. Si tratta di una misura prevista dalla Legge 104 del 1992, che riconosce i diritti delle persone con handicap.

Chi può beneficiare di queste agevolazioni? Tutti i soggetti che hanno una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104, sia che si tratti di minori, adulti o anziani. Inoltre, possono usufruire delle agevolazioni anche i familiari conviventi o i tutori legali delle persone con disabilità.

La Legge 104 è una normativa che tutela i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Essa prevede una serie di benefici e agevolazioni per favorire l’integrazione sociale, lavorativa e scolastica delle persone con disabilità, nonché il sostegno e l’assistenza dei loro caregiver. La Legge 104 si basa sul principio di pari opportunità e di non discriminazione, e riconosce il valore della diversità e della dignità umana.

La Legge 104 si articola in quattro articoli principali: l’articolo 1 definisce i criteri per il riconoscimento della condizione di disabilità; l’articolo 2 stabilisce le misure di tutela sanitaria e riabilitativa; l’articolo 3 disciplina le misure di integrazione sociale; l’articolo 4 regola le misure di sostegno al reddito e al lavoro.

Un aiuto in più a chi ne ha bisogno

Quali sono gli elettrodomestici che rientrano nelle agevolazioni? Si tratta di apparecchi che hanno una funzione terapeutica o che aiutano a svolgere le attività domestiche in modo autonomo o assistito. Ad esempio: frigoriferi con apertura facilitata, lavatrici con comandi vocali, forni a microonde con timer, aspirapolvere robot, climatizzatori con telecomando, ecc.

Come si ottengono le agevolazioni? Per acquistare gli elettrodomestici con le agevolazioni fiscali, bisogna presentare al venditore una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui si attesta di avere i requisiti previsti dalla Legge 104 e di acquistare l’elettrodomestico per uso personale o familiare. In questo modo, si potrà usufruire di una detrazione IRPEF del 19% sul prezzo di acquisto, con l’IVA agevolata al 4% invece del 22%.

Un altro tipo di agevolazione fiscale è l’ecobonus, ovvero una una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, e alla F per i frigoriferi e i congelatori. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 8.000 euro per il 2023 e di 5.000 euro per il 2024. Per accedere all’ecobonus è necessario che l’immobile a cui sono destinati i beni sia oggetto di ristrutturazione edilizia, anche nell’anno precedente a quello dell’acquisto.