DAZN gratis, finalmente il trucco della vita: vedi tutto gratis

Come avere DAZN gratis? Vi sono alcuni trucchi utili, ma sostanzialmente non c’è modo di aggirare l’obbligo di pagare l’accesso all’ambita piattaforma, prima o poi.

Non ci stiamo naturalmente riferendo, in questo caso, ai tanti metodi illegali con il quale guardare DAZN: la pirateria, è salutare ricordarlo, è un reato grave, passibile non solo di multe, quanto di carcere. I contenuti vanni sempre pagati e non c’è modo di evitarlo. Come non si ruba, allo stesso modo non si piratano i contenuti audiovisivi.

In questo caso, fermo restando che DAZN è e rimane un servizio pagamento, possono capitare casi dove vengono offerti, del tutto legalmente, dei periodi di prova gratuiti. Si tratta di un modo di sperimentare l’utilizzo della piattaforma e comprendere se essere a proprio agio. In tal senso sì, è possibile avere DAZN gratis; per un breve periodo e il giusto prezzo. Naturalmente ciò non avverrà mai per sempre, si tratta di un trucco utilizzabile solo di tanto in tanto.

Il primo periodo in prova viene erogato da DAZN per sette giorni, quando ci si registra per la prima volta alla piattaforma. Un tempo, quando simili servizi streaming erano decisamente più generosi, il servizio durava un mese. Che pacchia!

Come funziona DAZN? Alcune utili informazioni

Un’altra soluzione – a patto di avere amici generosi o parenti con un ‘debole’ per voi – consiste nel farsi regalare un abbonamento. Si può procedere in molteplici modi, ma solitamente si opta per una carta prepagata DAZN. Solitamente hanno disponibilità di un mese, tre mesi, sei mesi; insomma, prima o poi la gratuità termina.

Come funziona l’abbonamento a DAZN? L’offerta consente di vedere le partite di calcio di serie A, serie BKT e EUFA Europe league. Il ‘pacchetto’ solitamente comprende anche incontri di boxe, rugby, rally e hockey. L’abbonamento consente di associare 6 dispositivi; solo 2 però sono utilizzabili in contemporanea, onde evitare abusi del sistema.

la lista dei dispositivi è lunga e variegata, rispondendo a ogni fascia d’età e ogni esigenza del cittadino. Sono infatti ammessi pc Windows e Mac, tramite browser; smartphone e tablet Androidi e iOD; Kindle Fire; Apple TV, Amazon Fire TV Sticks, Google Chromecast, Smart Tv d’ogni donde; Console per i videogiochi, ad esempio la Playstatione naturalmente Decoder TIM BOX e Decoder DAZN TV BOX. Non rimane che augurarvi buona visione!