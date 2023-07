Forno a microonde, se ti succede questo danno è irreparabile: controlla sempre questa cosa

Questo elettrodomestico risulta davvero utile nelle nostre case, ma è altrettanto vero che è importante tenerlo con cura onde evitare spiacevoli episodi.

Il forno a microonde è un’invenzione che risale alla fine degli anni ‘40, ideato e brevettato in America. Come ogni innovazione che si rispetti, , il suo arrivo nelle case ha semplificato notevolmente lo stile di vita di milioni di persone.

Questo strumento fu in primo luogo utilizzato nellla ristorazione e, solo successivamente, divenne un elettrodomestico di uso casalingo. Nel 1970 fu finalmente alla portata di tutti, ma solo nel 2000 avvenne il vero boom di acquisti.

Il motivo in fin dei conti è molto semplice: nelle generazioni moderne, le persone hanno iniziato a richiedere strumenti veloci per riscaldare alimenti e addirittura cuocerli. Il lavoro e i continui impegni hanno diminuito in maniera significativa il tempo che le persone dispongono per cucinare le pietanze, richiedendo così strumenti pratici e veloci.

Grazie al microonde infatti, possiamo riscaldare qualsiasi tipo di alimento: dal latte freddo al cibo ancora congelato. Si tratta di un dispositivo totalmente differente dal forno elettrico, proprio per questo, necessita di un altro tipo di cure e attenzioni.

Cosa NON fare mai con il forno a microonde: rischi di romperlo

Come accennato in precedenza, il forno a microonde è uno strumento davvero utile per chiunque, ma è davvero importante conoscerne il funzionamento al fine di non inciampare in qualche danno letteralmente irreparabile. Innanzitutto, è bene sapere che il forno tradizionale cuoce il cibo con il calore che si sviluppa dall’elettricità. Il microonde d’altro canto, sfrutta il movimento interno delle molecole presenti negli alimenti, creando così il calore necessario per riscaldarli. In questo modo il cibo viene riscaldato dall’interno all’esterno, contrariamente da un forno tradizionale.

Una delle peculiarità di questo strumento, è che non si surriscalda mai, evitando così il rischio di scottature. Sebbene questa cosa lo faccia sembrare davvero innocuo, è bene sapere che queto elettrodomestico va trattato comunque con una certa attenzione.

Innanzitutto, per assicurarci che il forno funzioni in maniera corretta, dobbiamo fare attenzione a quali contenitori utilizziamo, alcuni infatti, non solo potrebbero sciogliersi al suo interno, ma causare addirittura la rottura. Un altro consiglio da applicare sin da subito, è quello di non coprire con asciugamani teli o oggetti, i fori che servono per garantire la fuoriuscita dell’aria. Queste sono infatti, delle vere e proprie valvole di sfogo, che se bloccate, possono portare all’inevitabile rottura del nostro microonde.