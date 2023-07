Elettrodomestici, stacca subito questi: consumano anche da spenti

Ci ritroviamo senz’ombra di dubbio in un periodo di grande crisi dal punto di vista economico e soprattutto energetico.

Tutta questa gravosa situazione che ha colpito l’Europa è cominciata poco più di un anno fa all’incirca, vale a dire con l’inizio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente comportato delle conseguenze che si sono riflettute un po’ a macchia d’olio sull’intero continente europeo. Pensiamo prima di tutto al rialzo a livello dei prodotti alimentari apparentemente più semplici e banali, quali per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina, che anche a causa dei conflitti ucraini sono arrivati a dei prezzi stratosferici, causando quella che possiamo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo in un secondo momento gli aumenti del costo dell’energia, rispettivamente elettrica e del gas metano, che hanno praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, causando chiaramente non poco malessere tra la popolazione europea in generale.

In questo clima di assoluta difficoltà, fortunatamente non possiamo dire nulla in merito all’intervento da parte dei principali governi europei, i quali si sono attivati immediatamente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Citiamo per esempio, nel caso più specifico del governo italiano, il bonus energia da 150 euro: esso ha permesso tra le altre cose di detrarre questa cifra ai consumi delle bollette mensili, alleggerendole come diretta conseguenza. Oltre a questo ricordiamo poi tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono dunque di risparmiare cifre considerevoli, dal momento che presentano consumi sensibilmente ridotti rispetto ad esempio agli elettrodomestici di qualche anno fa.

Consigli utili

Purtroppo tutti i provvedimenti sopracitati (che possono essere inclusi rispettivamente all’interno dei decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter) non sono riusciti totalmente nell’intento di mitigare la situazione, e sempre più spesso tantissime famiglie italiane ritrovano seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia.

Per questo abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio, focalizzandoci in merito all’utilizzo di determinati elettrodomestici, che anche da spenti possono portare a dei consumi considerevoli di cui bisogna tener conto. In particolare il nostro consiglio principale in tal senso è quello di spegnere completamente tutti gli elettrodomestici che prevedono una modalità stand-by, dal forno elettrico fino ad arrivare alla TV.

Nonostante all’apparenza i consumi siano ridotti in questa modalità, l’utilizzo sul lungo termine comporta dei consumi che si possono benissimo evitare, semplicemente staccando il cavo dell’alimentazione.