Contatore, se hai questo modello metti questa impostazione: scende la spesa del 20%

Come risparmiare con l’energia elettrica? Un asso nella manica potrebbe essere avere un contatore ‘smart’.

Come risparmiare sull’energia elettrica? Innanzitutto assicurandosi di avere modo di calcolarla correttamente, senza errori o ancora peggio stime errate. Il meccanismo fondamentale in questo campo è il contatore; dell’acqua, certo; del gas, sicuramente; e dell’elettricità, quello che più ci concerne. Come misurare correttamente i propri consumi? Appare fondamentale sapere come procedere in maniera scientifica e accurata.

Ricordiamo che il governo Meloni era subentrato in una fase delicata per il paese; si avvicinava l’autunno 2022, il conflitto in Ucraina era (è) ancora lungi dal risolversi e tutti si aspettavano prezzi insostenibili di gas ed elettricità. Nulla del genere è avvenuto; è vero i prezzi sono stati salati, hanno devastato molte famiglie; ma eravamo lontani da quell’ecatombe descritta da molti giornali. Complice un autunno-inverno eccezionalmente caldi e il buon lavoro svolto da Draghi nell’estate 2022, il governo Meloni ha avuto decisamente fortuna.

In quest’ambito il nuovo governo nazionale aveva già varato alcune possibili soluzioni, con una dilazione per chi non pagava luce, acqua e gas; il distacco sarebbe avvenuto sei mesi più tardi, onde dare un po’ di fiato alle famiglie boccheggianti per le insostenibili spese. Per non parlare dei pensionati, stretti tra la triplice morsa dell’inflazione, del caro energia and last but not least degli ultimi strascichi del Covid-19.

Si trattava di una moratoria molto importante; sotto utilizzata, ma comunque fondamentale per la sopravvivenza di tante famiglie. A ciò si erano sommati i tanti aiuti, già presenti col precedente governo Draghi; e poi levati, sull’onda del nuovo liberismo post Covid, nella primavera 2023. Ciò nonostante molte famiglie fossero ancora in difficoltà; se infatti le bollette si sono abbassate, i prezzi degli alimentari continuano a salire inesorabilmente.

Come risparmiare col contatore: un piccolo segreto

Un piccolo aiuto nel calcolo dell’elettricità può giungere dall’utilizzo del contatore apposito. Se infatti si dispone o si ha modo di cambiare il proprio contatore, passando ad un modello ‘smart’, si riuscirà a risparmiare cifre importanti. In particolare i contatori smart permettono di controllare quali elettrodomestici sono accesi e quali consumano maggiormente.

In linea di massima il risparmio si aggira sul 20% coi contatori smart, un ‘taglio’ notevole alle proprie spese. In particolare il contatore ‘intelligente’ permette di comprendere quale elettrodomestico sta consumando maggiormente e perché; dati utilissimi per ottimizzarne l’utilizzo.

Un esempio di contatore intelligente? La start up Made in Italy Midori propone il contatore NED, estremamente efficace nel monitorare tutte le proprie applicazioni.