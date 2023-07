Whatsapp, ecco il trucco per nascondere lo stato: ci metti due secondi

Sono stati davvero tanti i progressi dal punto di vista tecnologico a cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi 20 anni.

All’interno di questo “mare magnum” di progressi, ricordiamo in particolare quello più importante, rappresentato dall’avvento di internet, che ha decisamente cambiato le carte in tavola a livello di numerosissimi settori. Pensiamo ad esempio all’introduzione degli smartphone, avvenuta ormai una decina di anni fa, che ha stravolto le modalità di messaggistica istantanea soppiantando i vecchi e tradizionali SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

A tal proposito ricordiamo due applicazioni principali, vale a dire WhatsApp e Telegram. WhatsApp era nato originariamente come applicazione a pagamento, per poi diventare gratuita solo in un secondo momento, raggiungendo milioni e milioni (se non miliardi, nel caso dell’ultimo periodo), di utenti.

In un secondo momento è poi nato Telegram, che ha invece fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, apportando numerose caratteristiche e migliorie che WhatsApp non aveva fino a quel determinato momento. Oggi in particolare ci concentreremo su WhatsApp, focalizzandoci su un particolare trucco: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stiamo parlando del trucco per nascondere lo stato di WhatsApp, che rappresenta in un certo senso una versione più particolare delle più celebri Stories di Instagram. Questi particolari contenuti hanno infatti la possibilità di apparire ed essere visibili per un periodo totale pari a 24 ore. Ma come facciamo a nascondere questo contenuto? In questi casi è infatti sufficiente recarsi alla voce “Impostazioni”, andando a modificare nello specifico l’elenco dei nostri contatti (amici o familiari che siano) a cui rendere visibile lo stato in questione.

Come nascondere lo Stato

In un certo senso potremmo paragonarlo alla possibilità di lasciare le spunte blu, che vanno a indicare la visualizzazione di un determinato messaggio, che può essere lasciato o meno, chiaramente a discrezione dell’utente.

Nel caso della versione iPhone di WhatsApp, basta recarsi sull’opzione “Privacy”, per poi togliere la spunta ai contatti a cui non vogliamo permettere la visualizzazione dello Stato. Il discorso è abbastanza analogo anche per la controparte Android, in cui bisognerà cliccare su “Impostazioni”, per poi selezionare la voce “Privacy” e focalizzarci anche in questo caso sulla visibilità dello Stato da parte dei nostri contatti, o lasciare la visibilità solo a determinati contatti.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle caratteristiche e funzionalità che verranno introdotte, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.