Bolletta del gas, risparmiare è facilissimo: non dovrai più pagare nulla

Il periodo che sta recentemente attraversando soprattutto in questo periodo l’Italia e, più in generale l’Europa, non è di certo dei più semplici.

Ci siamo trovati di fronte a una crisi economica ed energetica che non era mai capitata prima: il tutto è cominciato all’incirca poco più di un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato delle conseguenze su più piani.

Pensiamo ad esempio agli aumenti del costo di alcuni prodotti alimentari, anche i più semplici e reperibili come per esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare. Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato del costo dell’energia, nella sua forma sia elettrica che di gas metano.

È stato proprio quest’ultimo rialzo a costringere di conseguenza le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento tra la popolazione italiana ed europea in generale.

Fortunatamente l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato tempestivo e immediato, con diversi provvedimenti volti proprio a venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso ad esempio del governo italiano, tanto per citarne uno, ricordiamo nella fattispecie il celebre bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un elettrodomestico di nuova generazione.

Consigli utili

Citiamo infine il Superbonus 110%, che ha permesso tra le altre cose a milioni di italiani di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico, con un rimborso pressoché uguale alla cifra investita. Purtroppo tutto ciò non è stato sufficiente per tantissime famiglie italiane, che nonostante tutte le agevolazioni previste rispettivamente dallo stato e dalle regioni, hanno fatto molta fatica nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, rischiando tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà.

Alla luce di questo, abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio per risparmiare sulle bollette del gas metano, in modo da pagare cifre meno importanti e risparmiare un bel po’ alla fine del mese. Uno dei principal consigli che possiamo darvi a tal proposito è quello di sfruttare ad esempio l’energia solare per riscaldare l’acqua: questo è consentito ovviamente dall’utilizzo di un impianto fotovoltaico che, come dicevamo poco fa, è possibile realizzare con un rimborso pressoché totale grazie agli aiuti dello Stato.

Un altro consiglio molto importante è quello di regolare correttamente la temperatura del boiler, dal momento non c’è sempre la costante necessità di avere acqua bollette a disposizione. Si tratta di un accorgimento banale, ma che sul lungo periodo può portare ad un risparmio considerevole che può impattare positivamente sull’economia domestica.