WhatsApp, la novità che nessuno voleva: fai prima a cancellarla

La nuova funzionalità di Whatsapp rappresenta un vantaggio per tanti, ma potrebbe mettere a rischio l’esperienza utente della piattaforma stessa.

In questo periodo si è molto parlato della novità che permette di creare sottogruppi all’interno dei gruppi di Whatsapp. Seppure questa funzione è stata creata appositamente per migliorare l’utilizzo stesso della piattaforma, esistono alcuni aspetti che non vanno assolutamente sottovalutati. Innanzitutto vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

In questo articolo infatti, parliamo della Community di WhatsApp, una funzione specifica utilizzata da gruppi di amici, ma anche di lavoro. Per semplificare la questione possiamo fare un esempio pratico: se per esempio nel gruppo “lavoro” volessimo parlare della tematica “x”, è possibile creare una sezione all’interno, in modo che i messaggi inerenti a quell’argomento possano essere tutti nella cartella di quel sottogruppo.

In questo modo i messaggi non rischiano di mischiarsi e chi non è interessato all’argomento può comunque silenziarlo. Lo stesso se si vogliono dividere le tematiche personali tra amici, gruppi scolastici e parenti.

In poche parole si tratta di una funzione “organizzativa”, che permette di mettere in ordine svariati argomenti, rimanendo comunque nello stesso gruppo onde evitare che determinate conversazioni possano essere perse tra le varie chat. Per quanto possa sembrare funzionale, esistono alcuni aspetti che potrebbero rendere whatsapp realmente invivibile.

Whatsapp community: come funziona

Questo strumento nello specifico consente di riunire i gruppi in uno spazio dedicato, assegnando una descrizione, con tanto di immagine profilo. Con questa funzione è possibile riunire un massimo di 10 gruppi. Una volta composta la community, si creerà in automatico la chat annunci, in modo e maniera da ricevere le comunicazioni importanti senza correre il rischio di ignorarle. Per attivare questa funzione, basterà schiacciare la nuova tab ‘Community’.

Gli svantaggi di Whatsapp Community

Seppure questo servizio sembri davvero funzionale, potrebbe confondere coloro che già di per sè silenziano i gruppi per le troppe notifiche ricevute durante il giorno. Questa funzione, infatti, potrebbe generare davvero tante conversazioni diverse, con un rischio di perdere i messaggi o di confondersi con il sottogruppo di nostro interesse. Il che potrebbe generare del caos, non solo per la quantità di notifiche, ma anche per la difficoltà di utilizzo. Whatsapp ad oggi rimane il servizio di messaggistica più utilizzato in Europa, proprio per la sua intuitività e le sue funzionalità che permettono di migliorare la vita quotidiana. In conclusione, questa funzione se abusata, potrebbe rappresentare un motivo di stress per gli stessi utenti.