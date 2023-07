Scandalo Tik Tok, scoperta l’opzione nascosta dalle impostazioni di iPhone: lo fa in automatico

Abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno interessato e coinvolto l’intera popolazione mondiale nel corso di tutti questi anni.

Importante e significativo in tal senso è stato senz’ombra di dubbio l’avvento di internet, che ha irrimediabilmente cambiato le nostre vite, rivoluzionando tutto ciò che era presente fino a poco prima.

Pensiamo per esempio a quanto sia stato fondamentale l’avvento degli smartphone, che sono senz’ombra di dubbio tra le tipologie di dispositivi più importanti degli ultimi decenni in assoluto. Siamo tendenzialmente soliti dividere gli smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, rappresentati nel corso dell’ultimo periodo in particolare da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, maggiormente adatti invece a chi è alla ricerca di un buon compromesso tra i costi e la potenza del processore, oltre che il sensore della fotocamera. Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adeguati per chi si accontenta in virtù di un prezzo altamente concorrenziale.

Oltre agli smartphone, la diffusione di internet in tutto il mondo ha tra le altre cose consentito l’arrivo dei social network, ormai più di una decina d’anni fa. In questo caso i capostipiti sono rappresentati fondamentalmente da Facebook, Instagram, Twitter (che rientra tra i social con più anni), per poi arrivare infine a Tik Tok, maggiormente adatto alle fasce di popolazione più giovane.

Oggi nella fattispecie ci concentreremo su Tik Tok, che rientra senz’ombra di dubbio tra i social più “giovani” in assoluto, rispetto agli altri capostipiti.

Arriva il Muto

In particolare vi parleremo di un’interessante caratteristiche che è stata recentemente rilasciata da parte degli sviluppatori. Parliamo della funzionalità del Muto, che da oggi può essere attivata semplicemente recandosi nelle Impostazioni. È sufficiente infatti aprire l’app di Tik Tok su iPhone, per poi selezionare la voce “Playback” e cliccare sulla spunta “Muto”.

Così facendo i video di Tik Tok saranno silenziati di default, e bisognerà a quel punto fare un eventuale tap per ripristinare il volume precedentemente mutato. In alternativa, si può ripristinare il volume semplicemente utilizzando i tasti della regolazione del volume, presenti sulla superficie laterale sinistra dell’iPhone. Questo evita spiacevoli situazioni, che possono intercorrere soprattutto all’interno dei luoghi pubblici.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle future implementazioni e funzionalità che saranno apportate dagli sviluppatori di Tik Tok, e che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.