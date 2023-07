Questo oggetto presente a casa ti ruba tutto il Wi-FI: occhi apertissimi | Internet rallenta di colpo

L’abbiamo ormai ribadito più e più volte nel corso del tempo, sottolineando come l’arrivo di internet nelle case di milioni e milioni di persone di tutto il mondo, sia stato un evento fondamentale e pressoché epocale, che ha dato modo di apportare a sua volta nuovi cambiamenti che si sono riflettuti inevitabilmente sulla vita di tutti.

L’arrivo di internet e la sua successiva diffusione ha permesso per esempio l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Twitter, Facebook, Instagram e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Lo stesso si può dire senza problemi per l’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, con uno stravolgimento pressoché totale a livello del sistema di messaggistica istantanea, che ha letteralmente soppiantato i sistemi allora in uso, rappresentati rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

Che sia dunque per i social network o per i nostri smartphone che utilizziamo quotidianamente, possiamo dire senz’ombra di dubbio che la connessione a internet (a livello dell’ambiente domestico, per intenderci), sia diventata pressoché fondamentale.

Bisogna avere alcune accortezze per installare in maniera ottimale la propria connessione a internet domestica, affinché funzioni in maniera efficiente e senza problematiche di alcun tipo, soprattutto quando si tratta di giocare a videogiochi online (con le console di ultima generazione come Xbox Series X o PlayStation 5), o per usare servizi di streaming, come per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e Paramount Channel.

Consigli utili

Uno dei principali accorgimenti di cui tenere conto quando installiamo una connessione a internet consiste nel posizionamento del router: è bene infatti posizionare il router della propria connessione il più distante possibile dal router dei vicini di casa, dal momento che potrebbero verificarsi delle spiacevoli interferenze tra i due dispositivi, che porterebbero irrimediabilmente a delle problematiche e rallentamenti in termini di connessione. Consigliamo inoltre di posizionare il proprio router in verticale, con le luci rivolte in direzione dell’ambiente domestico per favorire una buona connessione. Un’altra cosa di cui bisogna tenere conto sono senz’ombra di dubbio le librerie e gli armadi, che possono inevitabilmente creare delle barriere che vanno a peggiorare la qualità generale della propria connessione a internet.

Altri oggetti che possono rallentare paradossalmente la connessione sono gli specchi: essi sono infatti in grado di interferire con il segnale Wi-Fi, dal momento che presentano internamente un sottile strato di metallo, che può eventualmente interferire con i segnali do connessione.

Vi raccomandiamo dunque di posizionare il vostro router possibilmente ad un metro e mezzo di distanza dagli specchi, così da migliorare la connessione ed evitare eventuali interferenze che potrebbero insorgere.