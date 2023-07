Frigorifero, da domani metti questa nuova impostazione: la conoscono solo i tecnici | Risparmio enorme

Come risparmiare sull’uso dei frigorifero? Alcuni semplici accorgimenti, alla portata di tutti.

Il prezzo delle bollette è sempre più alto, le spese insostenibili. Se il picco dei prezzi è stato raggiunto con gli alimentari, anche le bollette continuano a crescere. Certo, va da sé; non si tratta più dei rialzi mostruosi di un anno addietro, degli sbalzi (energetici) a cui ci aveva sottoposto il 2022. Epperò l’impatto sulla bollette rimane molto pesante, il potere d’acquisto è inevitabilmente eroso, consumato all’ultimo centesimo.

Cosa fare? Si può innanzitutto pensare di risparmiare sull’utilizzo del frigorifero; va da sé infatti che il frigo deve sempre restare acceso e come tale, specie i vecchi modelli, rappresenta un consumo continuo e inesorabile. Massimizzare l’utilizzo del frigorifero è pertanto fondamentale.

Il primo elemento del quale assicurarci è che il frigorifero sia di classe A+; in questo modo saremo certi che l’apparecchio consumi solo il minimo indispensabile, quanto è effettivamente richiesto e nient’altro. Basti considerare che un frigorifero vecchio modello consuma il 60% in più di un modello di classe A+. Un frigorifero di classe energetica elevata consente di risparmiare sino a 100 euro all’anno; una somma non indifferente.

Il secondo elemento da considerare con attenzione è l’utilizzo di un frigorifero di piccole dimensioni; un frigo infatti monstre, sul modello ad esempio americano, richiederà molta più energia per essere raffreddato adeguatamente. Gli statunitensi hanno infatti costi dell’energia molto più bassi dei nostri.

Come risparmiare col frigorifero: utili consigli & trucchi nascosti

Il terzo consiglio consiste nel posizionare il frigorifero in un luogo all’ombra, lontano da fonti di calore. Il pensiero corre al forno, al piano cottura, alla stufa di casa… per non parlare di chi dispone di un caminetto! In linea generale lasciarlo poi sotto il sole non è mai un’idea saggia, specie se si abita in una zona con temperature torride.

E’ inoltre fondamentale tenere il frigorifero lontano dalle pareti, onde consentirgli di garantire la necessaria areazione; venti centimetri è il minimo, meglio sarebbe qualcosina di più. In linea generale il frigorifero deve poter ‘respirare’, essere arioso. Altrimenti il consumo di elettricità sale del 10%, in media.

Infine è una componente chiave la temperatura del frigorifero; questi deve essere sempre tra 1 e 4 gradi e il congelatore a -18 gradi. Meglio non esagerare con le temperature troppo basse, ‘polari’; danneggiano il cibo e il frigorifero stesso, intaccando sensibilmente la bolletta.