Batterie, con questo materiale diventano infinite: si parla di 28.000 anni

Batterie di sabbia: un ambizioso progetto basato sul progresso ambientale, altamente ecologico, per non dipendere più dai combustibili fossili.

Una delle sfide più urgenti per la transizione energetica è quella di trovare soluzioni efficienti ed economiche per lo stoccaggio dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili intermittenti, come il sole e il vento. Una delle proposte più innovative in questo ambito è quella di utilizzare la sabbia come mezzo per immagazzinare l’energia termica generata da un reattore nucleare in disuso, trasformando le scorie radioattive in una risorsa preziosa.

Il principio di funzionamento di una batteria di sabbia è semplice: si tratta di un grande serbatoio riempito di sabbia, che viene riscaldata da una fonte di calore costante e controllata, come le barre di combustibile nucleare provenienti da una centrale dismessa. La sabbia accumula l’energia termica e la mantiene per lunghi periodi di tempo, grazie alla sua elevata capacità termica e alla sua bassa conducibilità termica.

Il vantaggio di questa soluzione è che si può sfruttare il potenziale energetico delle scorie radioattive, che altrimenti sarebbero un problema ambientale e di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di contaminazione e di proliferazione nucleare. Inoltre, si può ottenere una fonte di energia a basso costo, a lunga durata e a bassa emissione di CO2, in grado di integrare le fonti rinnovabili e di garantire una fornitura stabile e affidabile di energia elettrica.

Secondo alcuni studi, una batteria di sabbia potrebbe avere una durata di circa 28.000 anni, pari al tempo di dimezzamento delle scorie radioattive più comuni, come il cesio-137 e lo stronzio-90. Questo significa che si potrebbe avere una fonte di energia praticamente inesauribile, con una potenza media di circa 2 MW per ogni tonnellata di sabbia. Per avere un’idea, con 100 tonnellate di sabbia si potrebbe alimentare un piccolo paese per tutto il tempo necessario.

Una forte ambizione, ormai quasi necessaria

Naturalmente, questa tecnologia presenta anche delle sfide e dei limiti, che richiedono ulteriori studi e sperimentazioni. Ad esempio, bisogna garantire la sicurezza del trasporto e dello stoccaggio delle scorie radioattive, evitando fughe o sabotaggi.

È necessario valutare anche l’impatto ambientale della costruzione e del funzionamento delle batterie di sabbia, considerando il consumo di acqua, la produzione di polveri sottili e l’effetto serra dovuto all’aria calda.

In conclusione, le batterie di sabbia tramite il riciclaggio delle scorie radioattive dalle centrali nucleari in disuso rappresentano una proposta innovativa e promettente per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Se ben progettate e gestite, potrebbero contribuire a rendere la transizione energetica più rapida ed efficace, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e i problemi legati alle scorie nucleari.