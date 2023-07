Smartphone, è più potente di quanto pensi ma devi attivare questo aggiornamento nascosto

I dispositivi mobile posseggono alcune funzionalità spesso sottovalutate, ma davvero utili per la nostra vita.

In questo periodo storico ci soffermiamo spesso su quanto i nostri smartphone siano in grado di “sottrarci” informazioni personali come: posizione, cronologia di ricerca e azioni che compiamo; ma in realtà, in pochi utilizzano questo dettaglio per migliorare l’esperienza con la tecnologia.

Mi spiego meglio: il nostro smartphone è in grado di registrare la nostra posizione in tempo reale, cosa che può rivelarsi utile se, per esempio, non ricordiamo più dove abbiamo parcheggiato la nostra auto.

Per quanto questo venga spesso sottovalutato, risulta uno strumento davvero potente a portata di smartphone. Oltre a ciò, milioni di funzioni di cui molto probabilmente non ne siamo neanche a conoscenza, possono tornarci utili per risolvere un problema che in quel momento ci richiederebbe troppo tempo da dedicarci. Con determinate funzioni, alcune operazioni possono risultare davvero semplici.

Proprio per questo è importante effettuare sempre l’aggiornamento. In questo caso stiamo parlando di Google Assistant, quella funzione spesso sottovalutata e talvolta fastidiosa, che si apre di punto in bianco per chiederci di cosa abbiamo bisogno. Tralasciando il fatto che si può tranquillamente utilizzare su richiesta e non solo casualmente, questo servizio consente di effettuare diverse operazioni che in pochi ne conoscono l’esistenza. Alla luce di ciò, vediamo le funzioni più potenti che possono tornarci utili grazie all’utilizzo di Google Assistant e al suo nuovo aggiornamento.

L’aggiornamento di Google Assistant: le funzioni nascoste

Come detto in precedenza, L’assistente virtuale è in grado di fornire informazioni utili al miglioramento della nostra vita; facciamo qualche esempio pratico.

Scatta ciò che guardi: il primo vantaggio è sicuramente l’apertura di Google Lend. Se durante la giornata hai visto qualcosa che ti piace addosso ad una persona o semplicemente nella vetrina di un negozio, ti basterà aprire la funzione dell’assistente vocale e chiedere “Hey Google, apri Google Lens”, a quel punto potrai scattare la foto di ciò che stai guardando per effettuare una ricerca mirata su Google. Leggi la pagina ad alta voce: non tutti lo sanno, ma è possibile chiedere all’assistente di leggere le pagine Chrome o Google ad alta voce, chiedendo semplicemente “Hey Google, leggi questa pagina”. Traduttore in tempo reale: chi non ha dimestichezza con le lingue sa quanto possa risultare difficile conversare con qualcuno che non parla la nostra lingua; anche stavolta Google Assistent viene in nostro soccorso chiedendo semplicemente “Hey Google, sii il mio interprete francese”. Trova la mia auto: se anche tu hai problemi con la memoria, nessun problema; non perderai più ore a cercare la macchina parcheggiata. Infatti basterà dire all’assistente: “Hey Google, ho parcheggiato qui”, per registrare la posizione esatta. Apri un app: una delle funzioni più utilizzate è sicuramente la richiesta di aprire un app specifica (specialmente se nello smartphone ce ne sono tantissime). In questo caso basterà dire una frase come “Hey Google, apri Shazam”.

Come visto in questo elenco, ci sono diverse funzionalità utili per cui è importante effettuare l’aggiornamento e utilizzare Google Assistant per migliorare di gran lunga la nostra esperienza utente.